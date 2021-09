Avanza discusión en primer debate sobre la descentralización de los municipios

La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional celebró este martes, la discusión en primer debate del proyecto de ley 364 que reforma la Ley 37 de Descentralización, y que se celebró en la sede del Parlamento Centroamericano, Parlatino.

La iniciativa, que tiene cerca de tres años en discusión, cuenta con el respaldo de los comisionados de todos los partidos políticos. Así lo dejó entrever el diputado por libre postulación del circuito 8-6, Juan Diego Vásquez, al conversar con los medios apostados a las afuera de la reunión.

"Yo estoy 100% de acuerdo con la descentralización. No importa, el partido ni el gobierno de turno", afirmó.

Para el diputado los gobiernos locales como alcaldías y representantes de corregimiento deben contar con la autonomía para gestionar sus comunidades.

"No se puede resolver los problemas de una pequeña comunidad desde el Palacio de las Garzas, no se puede; porque el presidente no tiene tiempo humano ni aunque quisiera ver todas las comunidades... no lo estoy excusando por la mala gestión en algunos casos, pero realmente no puede, y si quisiera, pero yo creó que no quiere, pero si quisiera, yo creó que no puede. Lo que tenemos que hacer empoderar a los alcaldes, representantes y a la comunidad que se vuelva ese ojo fiscalizador de cada obra".

Para el diputado parte de los fondos del Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Obras Públicas, sobre todo al MOP, deben ir a las Juntas Comunales para que haga su trabajo.

Licencia con sueldo

El diputado independiente también expresó su complacencia, ya que el proyecto de eliminar la licencia con sueldo de los alcaldes y representantes cuenta con el apoyo de la gran mayoría e inclusive de los mismos alcaldes y representantes.

Con la iniciativa se encuentra en proceso de elaboración, ya que la misma debe estar acompañada de otras aristas y debe asegurar la estabilidad salarial para los alcaldes y representantes.

"Estamos definiendo aún montos y términos de la propuesta. No obstante, con las autoridades hemos acordado eliminar para el próximo período constitucional las licencias sin sueldo para el año 2024, que me parece 'inmoral' en especial con la pandemia que estamos viviendo", destacó Vásquez.

Por su parte, el alcalde de Colón, provincia de igual nombre, Alex Lee, indicó que están anuentes del proyecto y tienen un gran consenso, pero que para eliminarlo se requiere primero de una ley.

"Ya hace cuatro semanas los alcaldes y representantes del país dimos declaraciones donde nos despojábamos de la licencia con sueldo. Nosotros no estamos gobernando de espalda al pueblo, ya que es un sentir de la gente", destacó Lee también presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá, Adalpa.