Tocumen, S.A. retiene pago de Odebrecht por incumplimiento

Este jueves, el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA), Raffoul Arab, confirmó a través de Telemetro que la entidad mantiene retenido pagos por incumpliendo en la obra a la Constructora Norberto Odebrecht S.A. (CNO, S.A.), responsable de la Terminal 2, más no le adeuda pagos.

La reacción de Arab, surge luego de que Odebrecht Ingeniería y Construcción (OEC) Panamá respondió al comunicado de AITSA sobre la terminación del contrato ejecutado por CNO S.A. (“CNO”) de la expansión del principal puerto de entrada y salida del país, indicando que "el contrato continúa legalmente en vigencia".

"El contrato con Odebrecht es de $917 millones, se han hecho pagos efectivos de casi $911 millones. Lo que ellos alegan son los retenidos de la obra, que son producto de una contratación de esta magnitud y que se va desembolsando cuando la empresa entrega el proyecto completado", detalló el representante de AITSA en el noticiero.

Durante su intervención, Arab indicó que: "En la última adenda se obliga a la Constructora Odebrecht a entregar la obra de expansión completamente finalizada al día 30 de septiembre de 2021, no obstante, al día 27 de septiembre se registraron aún 640 elementos pendientes de ajustes y complementos, además de otras actividades no ejecutadas"

Y agregó: "Ese pequeño porcentaje que falta es indispensable. Además hay ajustes que deben hacerse antes de empezar a operar, y la empresa anunció falta de liquidez".

En tanto, OEC Panamá, respondió a AITSA a través de un comunicado de prensa. “El Proyecto cuenta con un avance constructivo de 99.9%. CNO completó la entrega sustancial de la obra en febrero de 2020. La Terminal está operando. La resolución emitida el día de hoy (jueves, 28 de septiembre) por AITSA, por la que pretende resolver el contrato, carece de fundamento legal y sustento en los hechos”, señaló la empresa en la nota.

El CNO considera que no ha incumplido el contrato y se mantiene en la obra para concluir los escasos y últimos puntos pendientes que, si al momento no han sido concluidos, es por causas no atribuibles a la empresa constructora.

“AITSA mantiene un retraso en los pagos debidos a CNO, impactando de forma directa la ejecución de la obra. CNO hará valer en tiempo y forma ante las instancias que corresponden, sus derechos en relación a la resolución de AITSA. Dicho esto, CNO desea y espera que el diálogo constructivo en busca de soluciones sea retomado”, señaló OEC Panamá en la nota.

A través de la nota OEC Panamá, informó que: “CNO se mantiene en total disposición para buscar la mejor solución para la conclusión del 0.1% del Proyecto en beneficio del Estado Panameño, su población y los viajeros que lo visiten”.