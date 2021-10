Presidente Cortizo: Con la APA fortaleceremos la institucionalidad fito y zoosnitaria del país

Este viernes, 1 de octubre, el Gobierno lanzó oficialmente la operación de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), entidad que sustituye a la considerada la cuestionada Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos de Panamá (Aupsa) que entró en operaciones en 2006. Su eliminación era una de las promesas de campaña del actual mandatario del país, Laurentino Cortizo.

El proyecto de ley de la APA, que inicialmente se denominaba SENTA (Servicio Nacional de Trámites para la Exportación e Importación de Alimentos), sancionada hace seis meses por el presidente de la República, gestionará y verificará los trámites para la producción agroindustrial e industrial de alimentos, exportación e importación de productos, su tránsito y trasbordo.

"Hoy desaparece la Aupsa, esta autopista para las importaciones, como la definieron los productores nacionales, donde no había reglas claras, no se respetaban los acuerdos de la cadena agroalimentaria de alimentos, y se permitía la entrada de productos de dudosa procedencia, que no contaban con el indispensable certificado sanitario de origen", dijo Cortizo durante la presentación oficial de la APA en un evento en las instalaciones de la Unidad Alimentaria Merca Panamá.

Y agregó: "Honramos nuestro compromiso de fortalecer la institucionalidad en los procesos relacionados con al seguridad fito y zoosanitaria, y la calidad de los alimentos que consume la población".

La APA surge del consenso y la participación de los sectores involucrados: comerciantes, importadores, productores, sector pública y consumidores; que coincidían en la necesidad de eliminar la Aupsa por una entidad más eficiente.

“No cabe la menor duda que esta entidad es un triunfo para Panamá”, reiteró Cortizo, durante un evento acompañado de varios de sus ministros.

Augusto Valderrama, titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, manifestó que la eliminación de la Aupsa es un anhelo de muchos años del sector agropecuario y de muchos buenos panameños de establecer una mayor justicia y atención hacia el sector productivo, industrial y nacional panameño.

La Aupsa fue creada por decreto ley y no fue discutida en la Asamblea Nacional, le quitó facultades constitucionales que tenían los ministerios tanto de Salud en defensa de la inocuidad de alimentos, el Mida en cuanto a la protección del fito y zoosanitario y otros.

Como "una pesadilla" catálogo Valderrama la operación de la Aupsa. El ministro quien por años se desempeñó en el sector avícola dijo que los "importadores mezquinos se aprovecharon" de esa institución, "para acabar y extinguir a muchos sectores productivos" del país.