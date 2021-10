Regímenes dictatoriales versus voces de libertad

El Foro de Libertad de Oslo se desarrolló el 4 y 5 de octubre en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. A. Saltiel | La Estrella de Panamá

Más de 4 billones de personas en el mundo viven bajo dictaduras o democracias autoritarias. La cifra fue divulgada en el Foro de la Libertad de Oslo (Oslo Freedom Forum), un evento único en su género que se realiza anualmente con el propósito de reunir a las figuras que han luchado contra la corrupción, las dictaduras o la violación a los derechos humanos.

Este año se realizó en el centro de convenciones al sur de la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, donde docenas de artistas, figuras políticas, periodistas, intelectuales, filántropos y emprendedores narraron la situación que afecta a sus países y las posibles vías para restablecer la democracia. Por lo general, lograr estos cambios requiere de manifestaciones masivas, presión internacional, divulgación de los hechos en las redes o de líderes que tomen la batuta. Estos últimos son quienes han sido encarcelados, torturados, desaparecidos o exiliados. El poder parece aplastante.

A juzgar por los relatos de los protagonistas que participaron del foro, da la impresión de que los regímenes dictatoriales se mueven en otro tablero. En uno con movimientos estratégicos con lazos políticos, económicos, la corrupción, diplomacia, pero sin que la presión internacional les impida ejecutar sus intereses. Para los activistas que buscan un cambio del sistema, una transición a la democracia u otro basado en el respeto a los derechos humanos, la cita se convierte en una ventana para contar al mundo sus experiencias. Una tarea que en algunos países es casi imposible debido al bloqueo de internet que ejercen los gobiernos para limitar o impedir las comunicaciones.

Hatice Cengiz, prometida de Jamal Kashoggi.

Navalny, opositor ruso

María Pevchikh, investigadora de la Fundación contra la Corrupción que lidera su jefe, el opositor ruso Alexey Navalny, contó como este fue envenenado y al ser trasladado al hospital para recibir atención médica, se encontró con supuestos médicos “vestidos de traje gris que estaban por todas partes”. Nadie le creía, decían que se había emborrachado o que había consumido drogas, pero nunca admitieron el diagnóstico de envenenamiento.

Cercanos a Navalny lograron trasladarlo a Alemania donde los análisis médicos “hallaron rastros del veneno novichok (agente que ataca al sistema nervioso) empleado por los rusos”, narró la joven investigadora mientras mostraba en una pantalla una mansión ubicada en el mar negro que supuestamente pertenece a Vladimir Putin, presidente de Rusia. Navalny volvió a su país después de cuatro años de permanecer en el exilio e inmediatamente fue encarcelado, culpado con cuatro cargos y sentenciado a 23 años de prisión.

María Pevchikh, de la Fundación contra la Corrupción que lidera el opositor ruso Alexey Navalny.

'No debe ser príncipe'

Hatice Cengiz, prometida del periodista Jamal Khashoggi, asesinado y descuartizado el 2 octubre de 2018 en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía, confesó que sigue traumada por la muerte de quien sería su esposo. “Fue un shock”, exclamó al recordar los hechos de aquel trágico día.

Kashoggi empezó a hablar de democracia, “lo mínimo que puede pedir un ciudadano, algo que no existe en el Medio Oriente”, reclamó Cengiz al explicar que su novio veía la oportunidad de impactar el sistema “con una evolución, no una revolución”. Una en que la libertad de disentir u opinar fuera respetada por el régimen liderado por el príncipe Mohammed bin Salman Al Saud.

Regímenes dictatoriales versus voces de libertad

“No debe ser el príncipe, y tampoco debe ser rey. Debe ser castigado, encarcelado, y rendir cuentas a la justicia”, argumentó la mujer al referirse a las investigaciones que apuntan al príncipe como autor intelectual de la muerte de Kashoggi. Ella misma dijo no entender qué hace sentada en el escenario. Le cuesta aceptar su nueva realidad, una en la que pasó de una simple académica a transformarse en la cara de una trágica muerte o en activista, en la voz de él. “No fue mi decisión”, pronunció. Reclamó justicia por el asesinato del periodista, al tiempo que denunció haber sido objeto de seguimientos o espionaje por parte del régimen de Arabia Saudita.

“Al principio, recién ocurrió el crimen, recuerdo que las personas me llamaban de todas partes del mundo, pero lo más importante era la oficina de derechos humanos de los países europeos, lo hacían también los medios. Después de seis meses, las fundaciones de derechos humanos siguen llamando, pero las personas se apartan del caso poco a poco, puede ser por intereses económicos”, indicó la mujer, pidiendo al público mantener vivo el recuerdo de su prometido.

1,500 presos políticos en la región

Leopoldo López, opositor de Venezuela.

Según datos divulgados en el foro, en Cuba existen 1,088 presos políticos (32 menores de 18 años; 17 entre 18 y 21 años; 10 niños), en Nicaragua 155 y en Venezuela 262. Tania Bruguera es una artista cubana que recordó la reciente y más grande manifestación en la isla después de 62 años de dictadura.

Un movimiento que denominó el “despertar del 11 de julio” protagonizado por un pueblo muy claro en sus exigencias: alimento y atención sanitaria. Se valió de videos para ilustrar la forma en que el Gobierno cubano “sacó a las calles a simpatizantes, palo en mano, para contrarrestar las manifestaciones de los protestantes”. “Los militares vestidos de civiles que salieron con un palo a rebatir a los ciudadanos tenían permiso de hacerlo sin ninguna consecuencia”, relató la artista.

Enseguida reprodujo un video en el que recordó cómo en abril pasado militares vestidos de médicos, “que no estaban entrenados para sanar”, ingresaron a la casa de Luis Manuel Otero, uno de sus colegas, y lo detuvieron.

Berta Valle, mientras hablaba sobre la detención de su esposo Félix Madariaga.

Esto causó el enojo en la comunidad de artistas cubanos quienes divulgaron mensajes en redes. En respuesta, el régimen posteó estos mensajes con los números de teléfono de los artistas, entre ellos el de Bruguera, quien recibió miles de mensajes de odio, aunque también de apoyo. “El régimen puso dos patrullas afuera de mi casa. El régimen sacrifica todo, incluso la gente, para quedarse en el poder”, señaló la cubana. Añadió que uno de los principales problemas de la isla es la normalización de la violencia. “La propaganda que hace el gobierno es para borrar el dolor de los cubanos, quiero que se sumen a nuestra revolución”, zanjó.

Ortega y las elecciones

En el escenario también se escuchó el testimonio de Berta Valle, esposa del precandidato presidencial nicaragüense Félix Madariaga.

Valle relató cómo el 8 de junio pasado, el carro en el que viajaba su esposo fue interceptado por la Policía y desapareció. Por más de 40 días no supo si estaba vivo o muerto. “Después de 118 días logró verlo su hermana. Los presos políticos están siendo torturados en la cárcel, todos los días los interrogan, algunos de ellos están tan débiles que no pueden caminar por sí mismos”, denunció Valle. Enseguida describió que las mujeres, presas políticas, se encuentran aisladas y están siendo torturadas.

“Ortega (Daniel) canceló todos los partidos políticos, persiguió a siete candidatos presidenciales que ahora están en prisión. Criminalizar una protesta es la licencia para que el gobierno haga lo que quiera”, acusó Valle. Describió que en su país no existe un diario independiente debido a los ataques del régimen. El próximo 7 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales en Nicaragua, y la mujer teme más represión ante las voces disidentes, a quienes el régimen califica de traidores a la patria. Sostuvo que gracias al apoyo de Cuba y Venezuela, “Ortega se siente invencible”. Finalmente, Valle pidió a la comunidad internacional no permanecer en silencio “dejando que dictadores como Ortega hagan lo que quieran”. “Les pido que no se olviden de los prisioneros políticos que están en Nicaragua, se requiere la atención del mundo y la solidaridad internacional”, puntualizó.

'La lucha es juntos'

“Mi país solía ser una isla democrática en una región rodeada de dictadores, pero como una nación próspera. Con sus problemas, como muchos otros, pero que resolvía los desafíos por la vía democrática. Todo empezó a cambiar hace 21 años cuando fue elegido Hugo Chávez e impuso un sistema autoritario en las instituciones y la sociedad de Venezuela”, pronunció el opositor venezolano Leopoldo López.

Narró el camino que erosionó la democracia en su país. Uno lento, pero progresivo, que inició con las modificaciones a la constitución incentivadas por el presidente Hugo Chávez, y que de alguna forma, el pueblo aceptó como 'necesarias'. No obstante, se evidenciaba que iban contra los intereses del pueblo cuando los críticos del régimen perdían las batallas. El opositor describió cómo fueron contra los periodistas independientes, medios de comunicación fueron nacionalizados, empresas privadas despojadas de sus dueños, sindicalistas encarcelados. “Todo esto pasó a la vista de la comunidad internacional. A pesar de las alertas realizadas a la Unión Europea, a Estados Unidos y al mundo, no se nos escuchó. Pensaron que estábamos exagerando”, dijo López.

En 2013, luego de que Nicolás Maduro subió al poder, en nuestro partido político discutimos una sola pregunta: ¿Estamos en una democracia o en una dictadura? En ese año la gente de Venezuela no se daba cuenta de ello. Incluso los foráneos no creían que había una dictadura. La siguiente pregunta fue: qué hacer al respecto”, añadió el político ahora exiliado en España.

En 2014 López fue arrestado durante una protesta y acusado de conspiración, homicidio y terrorismo, estos dos últimos cargos después fueron retirados. Tres años más tarde se le concedió arresto domiciliario y en agosto de 2017 fue extraído de su domicilio y nuevamente encarcelado hasta ser liberado el 30 de abril de 2019. Cuando el intento por derrocar a Maduro resultó infructuoso, López se refugió en la Embajada de España en Caracas, Venezuela, y huyó en 2020.

“Debemos de internalizar que la lucha por la libertad en China, en Cuba, en Rusia o Venezuela, la debemos hacer juntos. A muchos nos ha llevado a lugares difíciles, a la cárcel, al exilio, o ser calificados como criminales. Debemos unirnos todos”, concluyó su intervención en medio de aplausos.