El expresidente Martinelli es absuelto del 'caso pinchazos'

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli (2009-2014), fue absuelto la noche de este martes de forma unánime del "caso pinchazos" por las juezas del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial.

El exmandatario era procesado por la presunta comisión de los delitos de interceptación de telecomunicaciones, y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial

Las juezas de este Tribunal, Francois Vega, Jennifer Saavedra Naranjo y Marisol América Osorio; al dictar su sentido de fallo, cuya lectura solo tardó poco más de 20, consideraron que no se tuvo conocimiento de las características del sofware Pegasus y que no se corroboró su compra.

De igual manera, plantearon que no hubo ningún elemento que dijera que el acusado le dio orden a Ismael Pittí, quien laborada en el Consejo de Seguridad Nacional, de interceptar comunicaciones y que la entidad de seguridad no presentó una denuncia, sino que envió al testigo protegido (Ismael Pittí), haciéndose pasar por otra persona.

También señalaron que el Ministerio Público no cuestionó de dónde nacían las evidencias que aportó Pittí, cuando se hizo pasar por otra persona y que los señalamientos de Pittí pierden eficacia periférica porque no fue corroborada con ninguna otra prueba.

Enfatizaron además que ninguno de los mensajes electrónicos fue presentado al Tribunal.

En este sentido, uno de los abogados de Martinelli, Sidney Sittón manifestó que la Fiscalía no le dio la gana de presentar la evidencia electrónica, porque en el primer juicio, dijo, descubrió que más de 500 correos eran de autoría del ex jefe del Consejo de Seguridad, Rolando López.

También señalaron las juezas, que las características de la evidencia digital requerían de un análisis forense informático y que los dispositivos electrónicos de ninguna de las víctimas fue analizado o examinado.

Según Sittón el Ministerio Público no cometió errores, “actuó con maldad al manipular las pruebas”.

Correrá para la Presidencia de la República

Martinelli, quien acudió al Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Plaza Ágora para escuchar el fallo del caso, tras ser absuelto, salió emocionado junto a sus abogados celebrando el fallo a su favor. "¡Sí se pudo... sí se pudo!", gritaban cientos de simpatizantes que acudieron a apoyarlo.

“Vamos para adelante, necesitamos unir al país, no sigamos con dos Panamá, hay que seguir trabajando por Panamá. Que lo que me hicieron a mi no se lo hagan a más nadie”, sostuvo Martinelli tras culpar a Rolado López como el responsable de este “juicio amañado”.

Minutos después el ex gobernante anunció sus intenciones de aspirar a la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2024.

Fiscalía y querellantes, sin más recursos legales

Tras ser absuelto del caso pinchazos, Martinelli, según el jurista y expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Dionisio Rodríguez, la querella no podrá presentar ningún tipo de recurso legal, tal como lo establece el artículo 179 del Código Procesal Penal.

Destacó que este Código prohíbe que una persona que haya sido absuelta dos veces en juicio luego de la anulación, se pueda presentar en su contra algún tipo de recurso por parte de la querella o las víctimas.

Parte del artículo 179 del Código Procesal Penal señala que: Cuando se ordena la celebración de un nuevo juicio en contra del imputado que haya sido absuelto por la sentencia recurrida, y como consecuencia de este nuevo juicio resulta absuelto, dicha sentencia no es susceptible de recurso alguno".

José Luis Varela: "Fallo deja a los panameños en completa vulnerabilidad"

En tanto, una de las víctimas, el ex diputado panameñista José Luis Varela indicó en un comunicado que las juezas no hicieron valer el artículo 29 de la Constitución relativa a la inviolabilidad de la correspondencia.

“Esta decisión deja a los panameños en completa vulnerabilidad frente a la defensa por parte del Estado, de su derecho a la privacidad en su intimidad personal y familiar”, destacó Varela.

Las juezas anunciaron que el próximo 24 de noviembre darán a conocer al completo el fallo final de absolución