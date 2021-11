Trabajadores de aduanas realizan paro de labores para exigir bonos de productividad

La Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas (ANFA) inició el paro de laborales para exigir el pago de los bonos de productividad, que les adeuda la Autoridad Nacional de Aduanas.

Los trabajadores estuvieron convocando este miércoles un paro de laborales para hoy a razón de los pago de los bonos de productividad, sellos y vacaciones de los funcionarios destituidos.

Durante el inicio del paro expresaron que ayer se hizo un traslado de partida en la Asamblea Nacional, pero no se tomó en cuenta el bono, que es el incentivo de productividad que merecen por ley.

“Queremos el pago de los incentivos de nosotros. No tenemos nada en contra de la directora, acérquense que no estamos contra la administración, queremos que el ministro nos pague, no quereos que nos engañe con sello, ayer se hizo un traslado de partida, pero no se tomo en cuenta el bono, que es un incentivo de productividad que merecemos por ley”, comentaron los miembros de ANFA.

El traslado de partida aprobado por la Asamblea Nacional es para hacer frente al pago parcial de sumas adeudas en concepto de sellos, y de igual forma se está en proceso de aprobación para proceder al pago de las bonificaciones.

El Consejo Empresarial Logístico (Coel) manifestó que, si bien el gobierno mantiene un compromiso de pagos adeudados con ellos, estas reclamaciones no deben hacerse a costa de pérdidas millonarias para la economía nacional.

Recordó que el hub logístico está siendo objeto de frecuentes afectaciones y paros no sólo por actores que forman parte del mismo sino también de terceros, perjudicando no sólo al sector logístico sino a la totalidad del país, en momentos en que muchas empresas han incurrido en grandes riesgos financieros por el incremento en la actividad económica producto de las festividades de fin de año.

El consejo comunicó que la medida de fuerza decretada por los funcionarios de Aduanas es “innecesaria y perjudicial para los usuarios que generen dicha bonificaciones”.

“Rechazamos el paro de labores anunciado por funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas, ya que las acciones no solo afectan al sector logístico sino a la totalidad del país”, indicó Coel, al tiempo que se ofreció como mediador y garante entre los funcionarios de Aduanas y el Gobierno, a fin de procurar que sus reclamaciones sean atendidas de la forma más pronta posible, sin que extiendan los efectos negativos que esta medida de fuerza conlleva para el país y solicitan se suspenda el paro decretado hasta agotar todas las vías de diálogo.