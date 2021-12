La OMT es una organización débil que necesita ser reforzada, según Arabia Saudí

El turismo continúa siendo uno de los sectores más perjudicados por la pandemia de covid-19, aunque poco a poco se va fortaleciendo. Pixabay

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es una organización "débil" que necesita ser revitalizada, según Arabia Saudí que, conjuntamente con España, liderará un grupo de trabajo, que diseñará un plan para hacerla más fuerte, resiliente y sostenible en el futuro.

El ministro de Turismo saudí, Ahmed Al Khateeb, ha señalado, en una entrevista con EFE que, hoy día, la OMT "no es fuerte, no es como Unesco", otro de los organismos especializados de las Naciones Unidas, y "si queremos que lo sea, sin un plan claro, no vamos a lograrlo".

El transporte aéreo y los hoteles, que forman parte del turismo, han sido los sectores más afectados por la pandemia de covid-19 a nivel mundial, lo que hace patente la necesidad de contar con una organización fuerte que lidere su recuperación, ha agregado.

Esto requerirá un alto nivel de coordinación y cooperación internacional que "ha estado ausente durante gran parte de los últimos dos años", y mejoras en sus métodos de trabajo para que sean más eficaces y transparentes y que garanticen beneficios reales y mesurables a los estados miembros.

pied cred

Traslado de sede de la OMT

Precisamente la iniciativa saudí de diseñar un plan para reforzar la organización fue la que llevó a muchos estados miembros a pedir el traslado de la sede de la OMT de Madrid a Riad, según el ministro, que se ha reunido en los últimos ocho meses con sus homólogos de más de 100 países.

La idea del cambio de sede no partió, por lo tanto, del gobierno saudí, ha asegurado, sino de los países que entendieron que tenerla en Riad facilitaría la supervisión del desarrollo del plan en caso de que se llevara a cabo.

(La OMT) no es fuerte, no es como Unesco, (otro de los organismos especializados de las Naciones Unidas, y) si queremos que lo sea, sin un plan claro, no vamos a lograrlo". AHMED AL KHATEEB, MINISTRO DE TURISMO SAUDÍ

Cuando el Gobierno español rechazó el cambio de sede, ambos países acordaron trabajar conjuntamente en la propuesta saudí, para presentarla a la asamblea general, que acaba de aprobarla.

El grupo, en el que estarán representadas todas las regiones, desarrollará la estrategia de la OMT para los próximos cuatro años, que presentará a su consejo ejecutivo dentro de los tres meses posteriores al inicio de los trabajos.

En primer lugar, el equipo escuchará a todos los estados miembros, para garantizar que comprende sus necesidades actuales y futuras, y también a los que no lo son, como Estados Unidos, Canadá, Australia o Reino Unido, para saber por qué no forman parte de la OMT.

El ministro ha precisado que no basta con tener iniciativas, sino hay que saber cuánto cuesta ponerlas en marcha y cuál es el presupuesto que necesita la OMT para apoyar a sus miembros, cuestiones a las que buscará dar respuesta el plan, junto a otras como por ejemplo la creación de más oficinas regionales, después de que ocho países presentaran peticiones en este sentido.

El plan aclarará cuántas se necesitan, tras la apertura este año de la primera en Arabia Saudí para Oriente Medio, ha agregado el ministro, en cuya opinión, no debería haber más de una en cada región, es decir cinco en total, para evitar conflictos.

Además, son muy costosas. El gobierno saudí destina 5 millones de dólares anuales a la oficina de Riad (incluyendo los salarios), tras invertir 40 millones en su construcción, y ha recurrido a otros países de la región para contar con fondos suficientes.

Si otras regiones quieren tener oficinas, "deberían replicar este ejemplo y buscar fondos para garantizar la sostenibilidad de las mismas", ha advertido.