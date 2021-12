Últimas decisiones de magistrados Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, bajo la lupa de sectores de la sociedad civil

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León y Luis Ramón Fábrega están en la mira de sectores de la sociedad civil, ante la posibilidad de decisiones polémicas que estos puedan asumir sobre diversos casos judiciales que reposan en sus despachos, a pocos días de abandonar sus cargos el próximo 31 de diciembre.

El caso que ha encendido las alarmas en sectores de la sociedad civil y que ha salido a la luz pública recientemente es el supuesto borrador de fallo que circula en la Sala Tercera en la Corte Suprema que podría devolverle, directamente, 14 fincas ubicadas en 54 hectáreas de Juan Hombrón y valoradas en $600 millones, a un tercero, Alberto Vallarino.

Esta sala justamente es presidida por el magistrado Luis Ramón Fábrega, quien actualmente es el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Fallos de última hora, desfavorables al Estado, serían lamentables

Para Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), sería lamentable que, aprovechando las últimas semanas, los magistrados salientes emitieran un fallo que fuera en detrimento de los intereses nacionales.

Indicó que con la salida de estos magistrados se abre una ventana de esperanza para que los panameños recuperemos la confianza en la justicia en Panamá.

"Han sido diez años muy difíciles, caracterizados por la falta de transparencia tanto en los procesos judiciales como en el manejo de los presupuestos. La ausencia de implementación de la Carrera Judicial, el nombramiento de a dedo de jueces del SPA, la falta de implementación del Tribunal de Integridad y Transparencia, la mora judicial y los fallos cuestionables especialmente en casos de alto perfil, han sido los principales reclamos a su gestión", aseguró Planells.

En el caso de Hernán De León señaló, se suma el incidente "me grabaron, me grabaron", donde la entonces procuradora Kenia Porcell declaró que el magistrado se había acercado a su despacho para decirle que lo habían grabado y que el caso de los pinchazos de Martinelli pasaría al sistema ordinario.

"En efecto el caso pinchazos pasó al sistema ordinario y el magistrado De León nunca rindió cuentas sobre la supuesta grabación", expresó Plannells.

Ciudadanía en alerta

Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño sostuvo que la actitud de estos dos magistrados pudo haber sido mejor. "Creo que han perdido una buena oportunidad de fortalecer el sistema de justicia por derroteros de transparencia".

Manifestó que hay varios casos de Estado que tienen pendientes estos dos magistrados por resolver y otros como el tema del matrimonio igualitario.

"Es lamentable que adolecieron del principio de transparencia, y por supuesto que el magistrado De León debió haber sido más amplio en lo que es la conversación con el pueblo para la aclaración de esos temas de alto perfil que circularon".

Cedeño expresó que ojalá tanto De León como Fábrega sean prudentes en las firmas que van a suscribir en estos momentos.

Aseguró que es importante que ambos mediten muy bien sobre lo que van a firmar y sobre todo, que el pueblo panameño sea un veedor efectivo sobre los documentos que estos magistrados salientes están por firmar.

"Por supuesto que la ciudadanía debe estar el alerta sobre estas posibles decisiones, sobre todo en ese caso sonado de las tierras de Juan Hombrón y sobre todo para que se cumpla el estado de derecho y en eso tiene que jugar un papel beligerante la ciudadanía", afirmó Cedeño.

Esperan que decisiones estén respaldadas por las pruebas y la lógica jurídica

En tanto, el ex vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Alfonso Fraguela expresó que espera que las últimas decisiones de ambos magistrados estén totalmente respaldadas por las pruebas y la lógica jurídica, que los lleva a dirimir las controversias que son del conocimiento en cada caso.

Fraguela calificó como usual el desempeño de los magistrados salientes De León y Fábrega.

No obstante, consideró poco usual ciertos hechos puntuales como el que enfrentó el magistrado De León con la ex procuradora Kenia Porcell, y "la supuesta grabación que dejó boquiabiertos a la opinión pública y la declaración de la ex jefa del Ministerio Público". "El magistrado se lleva consigo ese recuerdo y el silencio sobre lo ocurrido", aseguró.

Más decisiones pendientes: Laudo arbitral fallado contra FCC

Entre los casos en los que deben pronunciarse los magistrados De León y Fábrega (o su suplente Efrén Tello), está el proceso judicial que involucra a la empresa constructora española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que perdió un laudo arbitral con las empresas Obras Portuarias de Coatzacoalcos, S.A de C.V. y Matrix Concesiones, S.A., de México, que se mantiene estancado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a pesar de que la Sala Cuarta de Negocios Generales ya había rechazado previamente dos recursos presentados por la constructora española.

A pesar de que los recursos legales iniciales de la constructora española fueron rechazados, la Corte Suprema de Justicia admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por FCC contra la decisión adoptada por la Sala Cuarta.

Este amparo de garantías, contra la Resolución del 27 de agosto del 2020, proferida por la Sala Cuarta, en la que ya se había rechazado por improcedente la solicitud de aclaración y un recurso de reconsideración presentado por FCC, en el proceso de arbitraje señalado, fue admitido por el pleno de la Corte, en la resolución del 1 de septiembre pasado, bajo la ponencia de Efrén Tello, suplente del magistrado Luis Ramón Fábrega,

El amparo admitido por Tello, fue presentado por la jurista María Fábrega, que es la nueva abogada de FCC en este proceso y hermana del magistrado Luis Ramón Fábrega, presidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala Cuarta de Negocios Generales, quien ya había avalado los dos fallos previos en los que se rechazó la solicitud de aclaración y el recurso de reconsideración presentados por FCC.