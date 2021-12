Danilo Pérez: 'Hay que usar la cultura como motor para los cambios de conductas'

Danilo Pérez, director del Panamá Jazz Festival Larish Julio | La Estrella de Panamá

En una entrevista con La Estrella de Panamá, el galardonado jazzista panameño y ganador de premios Grammy, Danilo Pérez, habló de cómo su fundación se reinventó con la apuesta de la virtualidad, a raíz de la pandemia, y cuáles fueron los resultados obtenidos. Además, conversó sobre el nuevo coronavirus en Panamá y la vacuna.

De este último punto, Pérez cree que “no merecemos volver a un encierro”, en medio de la llegada de la variante ómicron, pero reconoce que “hay dudas por lo que está pasando en los otros países”.

Con la exhortación a vacunarse como medida de prevención, el pianista señaló que ahora “el mundo se está transformando en el mundo de los vacunados y no vacunados de la covid-19” y “se están potenciando todas las diferencias ideológicas que existen, a través de este virus”.

Indicó que cree en la ciencia y la vacuna, pero también respeta a los que no tienen el mismo pensamiento, por lo que consideró que “al final del día, las autoridades tendrán que seguir siendo proactivas en lo que le convenga al país, y sobre todo al ciudadano y todo lo relacionado a la vida humana”.

Pérez se encuentra organizando junto con su fundación los últimos detalles para regresar a los escenarios con la versión 19 del Panamá Jazz Festival, que se hará del 10 al 15 de enero de 2022, después de un año y medio de la llegada de la pandemia, y tras haber realizado su primer festival en modalidad virtual.

Esta nueva edición del festival homenajeará la trayectoria artística del pianista canalero Frank Anderson y contará con invitados como el vocalista Kurt Elling –una de las mayores referencias masculinas del jazz y con quien el embajador cultural de Panamá, Danilo Pérez, obtuvo recientemente un premio Grammy–, el pianista Kris Davis, el Borderlands Trio con Eric McPherson, Antonio Hart, Stephan Crump, el Berklee Global Jazz Institute e Idania Dowman, entre otros músicos nacionales.

El evento catalogado como la mayor fiesta del jazz celebrará el concepto 'Playing the Route', destacando la histórica conexión de Panamá con la música popular estadounidense, desde 1855 con la construcción del ferrocarril transoceánico, a fines de 1800 con el desarrollo de la industria bananera, y más tarde en 1903 con la construcción del Canal de Panamá.

¿Cómo ayudó la pandemia a reinventar a la fundación?

Hablando con mi esposa Patricia y nuestra directora ejecutiva, Leída Duarte, empezamos a pensar la manera en cómo deberíamos salir de esas deudas que venían. Ahí entró el tema de activar y darle el espacio a todos los profesores, sobre todo los que se habían ido a especializar afuera, porque ya tenían experiencia en lo virtual.

Todo el mundo empezó a poner sus ideas y se transformó en otro espacio de ideas creativas y colectivamente se formó en un ambiente muy lindo, en esos retos que vivimos. Salieron innovaciones de esa experiencia, al tal punto que la fundación se consolidó y ahora es un lugar y un espacio que funciona bien virtualmente, y ahora con el tema de que se ha abierto todo presencialmente, también.

¿Qué resultados obtuvieron con la implementación de la virtualidad?

La matrícula ha crecido. Tenemos más personas que antes cuando había presencialidad. Ahora tenemos escasez de profesores. Además, hemos visto un gran cambio en el tema de administración en la forma de cómo darles seguimiento a los estudiantes con la virtualidad, crear los programas educativos y cambiar las estrategias educativas que teníamos.

¿Cómo fue la experiencia de realizar por primera vez un festival virtual?

Mucho trabajo. Para sorpresa de todos nosotros pasamos de 30 mil personas presenciales a 170 mil personas conectadas con 72 países pendientes del festival. Con todos los retos que tuvimos, los resultados fueron enriquecedores y nos han dado mucha energía, que era importante en ese momento, tener una respuesta así.

¿Cómo valora las respuestas que se dieron a la pandemia?

La pandemia nos agarró de sorpresa y muy poca gente estaba preparada, y cuidado, nadie. Pienso que todo ha sido un aprendizaje en el momento y eso es difícil medirlo y va a tener que pasar el tiempo porque en realidad nadie sabía cómo hacer frente a lo que se presentaba. Colapsó el mundo y todos entraron en la desesperación por sobrevivir. Además, la pandemia agravó muchos problemas sociales, que ya estaban vigentes. Lo único que ahora lo vemos real y lo estamos experimentado. No solo aquí, sino en todo Europa y Estados Unidos.

¿En qué temas se debe trabajar?

Mi mensaje es que hay que darle oportunidades y abrir espacios a la gente joven. Hay que usar la cultura como motor para los cambios, tenemos que hacer cambios de conductas, tenemos que pensar en otro sistema que no sea capitalista, podemos inventarlo porque el panameño es inventor, inventemos otro sistema.

Tenemos que pensar en qué les vamos a dejar a las futuras generaciones en 20 años; no piensen en qué se van a llevar, pensemos en qué vamos a dejar. La sobrevivencia te saca fuera del pensamiento a futuro, ahí es donde estamos empezando a tener problemas. Tenemos que resolver ya, no me hables de mañana, yo no sé si voy a existir.

Con la variante ómicron en medio de una jornada de vacunación, ¿merecemos volver a un encierro?

No merecemos volver a un encierro, pero creo que hay dudas por lo que está pasando en otros países.

¿Qué opinión tiene sobre las vacunas contra la covid-19?

El mundo se está transformando en el mundo de los vacunados y no vacunados de la covid-19, y se están potenciando todas las diferencias ideológicas que existen, a través de este virus.

Hay gente que no se quiere vacunar y eso hay que respetarlo, porque si no uno se mete en el tema de los derechos humanos. Estamos en una encrucijada. Creo que la gente como yo, que se ha vacunado, siente que es una opción viable. Yo creo en la ciencia, pero respeto a la gente que no piensa igual. Al final del día, las autoridades tienen que seguir siendo proactivas en lo que le convenga al país, y sobre todo al ciudadano y la vida humana.

¿Qué proyectos tiene para 2022?

En el Panamá Jazz Festival estaré sacando un nuevo proyecto, un disco nuevo que estoy haciendo con músicos de Palestina, Jordania, Estados Unidos y Grecia. El tema es sobre la interculturalidad de la música como espacio de diálogo. Además, participan otras artes, como la pintura, para lo cual he invitado a Olga Sinclair, quien diseñó la portada del disco, y al gran fotógrafo Tito Herrera, que hizo las fotografías.