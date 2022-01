Minsa analiza la definición de contacto estrecho con una persona positiva de covid-19

El Ministerio de Salud está analizando nuevamente la definición de cuando una persona es contacto directo con una persona covid-19 positivo.

“Lo que consideramos fue bajar de periodo de aislamiento (de los positivos) de 14 a 10 días y el periodo de cuarentena (de los que entren en contacto con un positivo) lo hemos bajado de 14 a 5 o 6 días”, dijo el ministro. Agrega que, esto se debe a que “está demostrado que, dentro del periodo de 10 días, el periodo en donde más hay replicación viral es entre el 4 al 6 día, por lo que el promedio es el quinto”. Aunque aclaró que esto dependerá de que la persona se haga una prueba y salga de covid-19 y salga negativa.

“La OPS y la OMS no están de acuerdo con reducir los tiempos de cuarentena”, confesó el funcionario. Pero dijo que “cada país va adoptando las medidas que se acoplen según su situación epidemiológica, social, cultural o económica”. Y que, en el caso de Panamá, se han seguido las recomendaciones del informe de CDC (Centro de Enfermedades contagiosas).

La Resolución 3132 del 23 de diciembre de 2021 define el contacto estrecho comunitario como aquel que perteneciente al ámbito familiar, laboral y social haya tenido algún acercamiento "cercano, físico, directo, o en espacio cerrado con paciente covid-19 confirmado, a menos de dos metros por un período de 15 minutos o más.

Un análisis general de la pandemia

También se dieron a conocer diversos elementos entorno al tema de la covid-19 en Panamá. Entre los puntos más relevantes están: el porcentaje de funcionario no vacunados, el motivo de los tiempos de aislamiento que manejamos como país, la presencia de falsos negativos en las pruebas de covid-19 y el análisis de la definición de contacto directo o cercano con una persona contagiada con el virus.

En relación a los funcionarios no vacunados, el titular de salud reveló que cerca del 15% al 20% de los funcionarios no se han vacunado o no tienen el esquema completo, “al funcionario no le queda otras cosas que dar el ejemplo al resto de la población.”, acotó Sucre.

En cuanto a la vacunación obligatoria dijo que, la ley ya establece que es obligatorio y que el decreto recién estipulado solo busca decirles a todos que se deben vacunar “el que no se quiere vacunar se tiene que hacer una prueba todas las semanas, para garantizar que el no está poniendo en riesgo al resto de las personas”. Agregó que se trata de ver el costo-beneficio, "no queremos muertos o gente hospitalizada. Todo esto se limita si nos vacunamos”.

Otro tema del que habló fueron los falsos negativos, definiéndolos como aquellos que están contagiados pero que las pruebas les dice que no lo están. Ante esta realidad, dijo que todas las pruebas tienen un porcentaje de error. Anexo que existe al llamado “periodo ventana”, el cual evita que seas detectado como positivo si no han pasado suficientes días. Y que actualmente estamos pasando por una “época de resfriado e influenza”.

Al hablar de la cuarta ola de casos de covid-19 declaró que se tiene prevista dos o tres semanas más de alza de los casos, para posteriormente ver una reducción.