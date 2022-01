El abogado Ernesto Cedeño calificó de "amigables" las declaraciones del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen en las que se refirió a los altos salarios que ostentan algunos representantes de corregimiento y alcaldes del país.

Diversos sectores políticos y de la sociedad civil han cuestionado las elevadas partidas asignadas a los representantes de corregimiento y alcaldes de diversos distritos del país, para gastos personales de movilización, que rondan los $4 mil y $5 mil mensuales.

Varios de estos representantes y alcaldes superan los $10,000 en emolumentos mensuales y otros hasta reciben doble salario, ya que gozan de una licencia con sueldo, superando los emolumentos que recibe el mandatario del país.

Cortizo Cohen al ser preguntado sobre estos elevados salarios, respondió lo siguiente: "Déjenme decirles algo, yo vi las cifras, hay algunos que duplican lo que yo devengo, es más, yo me enteré de lo que yo devengo en un viaje en helicóptero hace como cuatro semanas que una asistente de campo mío me pregunta por una razón que se estaba venciendo el tema de un aporte que no tienen ustedes porque saber, es un aporte que doy yo que era la mitad", dijo.

Continuó diciendo que: "Me pregunta la asistente que está aquí a mi izquierda, cuánto gana presidente, y yo le dije la respuesta es no sé ...no sé. Pero cuando me salen con lo que gano yo dije, caramba... aquí hay mucha gente que gana más que un presidente, no es que yo quiera equipararlo, yo quisiera que esa gente se equipare a lo que gana un presidente", sostuvo el mandatario.

Al respecto el abogado Cedelño señaló que las declaraciones "amigables" del señor presidente en torno a los altos salarios en los gobiernos locales, puede motivar el incremento del desgreño administrativo.

"Se están resolviendo con la descentralización algunos, en vez de que la descentralización le resuelva al pueblo", dijo.

En tanto, Annette Planells del Movimiento Independiente (Movin), sostuvo que le parece que el gobernante hizo un llamado a los alcaldes y representantes a que hagan los recortes correspondientes para que no ganen más que él.

"Hubiera preferido un llamado más enérgico, pero igual me parece positivo", destacó Planells.