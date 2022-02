Fuero penal electoral: entre el abuso y la defensa de su existencia

El fuero pareciera ser un salvoconducto para que diputados, alcaldes, representantes o directivos de colectivos políticos puedan evitar investigaciones o juicios.

Jackeline Hurtado Payne. Abogada Es vicepresidenta del Partido Popular. Fue presidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos.

El fuero penal electoral volvió a la palestra pública con el caso 'New Business'. ¿Cuál es su análisis de esta figura?

El fuero penal electoral es una medida legal que carece de total legitimidad. Pareciera ser un salvoconducto para que algunos diputados, alcaldes, representantes o miembros de organizaciones políticas, puedan evitar investigaciones o juicios en su contra, estoy segura que, si a nuestra ciudadanía le consultamos su opinión, la gran mayoría, por no decir todos, votarían a que fuese eliminado de inmediato. El que no la debe, no la teme y no debe ampararse en este tipo de recursos legales para escaparse de rendir cuentas a los electores y ciudadanos. Nuestro país necesita transparencia, honradez y más en quienes son electos para dirigir los destinos de los recursos del Estado.

Sin duda que el fuero penal electoral siempre ha generado un intenso debate y cuestionamiento por el uso de la figura. A su juicio, ¿por qué el sector político, específicamente los diputados, insisten en mantenerlo?

Porque les da poder y una salida de cualquier problema legal. Es una llave a la impunidad. La primera responsabilidad de cualquier funcionario electo o ciudadano que aspira poder obtener un cargo de elección, debe ser entender que una investigación o juicio sobre su gestión, es una muestra de sus acciones durante el desarrollo de sus funciones. Si trabajas con transparencia, responsabilidad y honestidad el fuero electoral no lo deberás requerir.

¿Considera que ha habido un abuso en el uso de la figura por personas que son procesadas, tomando en cuenta que pueden voluntariamente levantarse la protección?

Totalmente. La mejor carta de presentación de un funcionario, es asumir los resultados de su gestión y sus actos. Yo creo que el compromiso de todos los que aspiramos a tener la honra de ser electos en un cargo de representación, debe ser nuestra transparencia y honradez, sin estos valores, no tendremos buenos diputados, alcaldes o representantes. Nuestro país merece que lo honremos con nuestra labor diaria.

Los diputados independientes han presentado una propuesta de ley para eliminar el fuero penal electoral. ¿Considera que se debe eliminar del todo o dejarse para casos específicos?

Debe ser eliminado del todo. No puede existir media justicia o algún tipo de privilegio que se confunda con normas que pongan a algunos ciudadanos por encima de la ley. Quien debe ser investigado que se investigue, quien debe ir a juicio, que responda a sus actos. La clase política panameña debe entender que se debe a sus ciudadanos y como tal tiene una responsabilidad inequívoca de responder ante la justicia cuando sean llamados. Basta de impunidad.

¿Considera que el fuero penal electoral afecta a la administración de justicia ?

Claro que la afecta y de manera grave, porque como lo he planteado anteriormente el fuero penal electoral ha sido utilizado como una vía para la impunidad. Un recurso que nació de la premisa de evitar la persecución política de quienes participan en los procesos electorales, ha sido esgrimido para evitar procesos judiciales y esto es inaceptable. Panamá está cansada del juega vivo, queremos personas honestas quiénes dirijan los destinos del país, trabajadoras, honradas, decentes como lo somos la mayoría de este maravilloso pueblo.

Es válido la existencia de la figura del fuero penal electoral, pero discrepamos con aquella visión de que sea mal utilizada.

Dorindo Cortés. Diputado del Parlacen Es diputado del Parlacen por el PRD y ha ocupado el cargo de presidente del organismo. Es licenciado en Geografía y Derecho y Ciencias Políticas

El fuero penal electoral volvió a la palestra pública con el caso 'New Business'. ¿Cuál es su análisis de esta figura?

El fuero penal electoral es una figura que existe en muchas legislaciones del mundo porque igualmente ha habido abusos de gobiernos, generalmente dictatoriales aunque también en algunas democracias, que abusan de la condición del poder para ir en contra de los adversarios políticos. Y para ello hacen uso, muchas veces, de la estructura judicial para coerción de candidatos y excandidatos. Desde ese punto de vista, es válido la existencia de esta figura, aunque también discrepamos con aquella visión, que viene de los mismos espacios del poder, si es que dichos espacios de poder permiten o facilitan que esta figura sea mal utilizada.

Sin duda que el fuero penal electoral siempre ha generado un intenso debate y cuestionamiento por el uso de la figura. A su juicio, ¿por qué el sector político, específicamente los diputados, insisten en mantenerlo?

Obviamente que no puedo hablar ni por lo que insisten en mantenerla (los diputados, y no sólo estos) ni por lo que buscan su eliminación. Puedo suponer que cada quien tendrá sus argumentos. De mi parte creo en la necesidad de la existencia de una normativa legal que impida el amedrentamiento contra candidatos y personal electo, aunque así mismo creo que esa misma figura debe garantizar que no haya abuso en su empleo.

¿Considera que ha habido un abuso en el uso de la figura por personas que son procesadas, tomando en cuenta que pueden voluntariamente levantarse la protección?

Con respecto si ha habido abuso no, puedo señalar casos concretos que yo conozca. Salvo lo que en los medios de comunicación se ha especulado respecto a determinados candidatos que afrontan determinados procesos penales. Y respecto al levantamiento voluntario, ello es una decisión de voluntad personal, pero que al no hacerlo signifique que la persona sea considerada como que huye de la justicia.

Los diputados independientes han presentado una propuesta de ley para eliminar el fuero penal electoral. ¿Considera que se debe eliminar del todo o dejarse para casos específicos?

No comparto la eliminación total de esta figura, aunque podría resultar beneficioso para la democracia hacerle una revisión de manera que ella sea usada para los casos que en verdad se requiera.

¿Considera que el fuero penal electoral afecta la administración de justicia o no?

La figura como tal no afecta la administración de justicia. Salvo que la administración de justicia se preste para ello. Pero eso ya no es problema de la figura del fuero. Si no de otros elementos.