Paulina Franceschi: 'Panamá merece una sociedad más justa y más equitativa'

Es académica, diplomática y una excelente profesional con trayectoria en desarrollo y políticas públicas. Archivo | La Estrella de Panamá

Paulina Franceschi coordinó la elaboración del “Pacto por el Bicentenario”, un documento que contempla una serie de políticas públicas para construir un país más equitativo y justo para todos los panameños y panameñas. Para ella, esta iniciativa “ha sido el proceso de diálogo más importante en la historia del país”.

Franceschi abrió un espacio a “Jueves de entrevista” en el que reflexionó sobre la importancia de darle seguimiento a los acuerdos alcanzados en este documento para mejorar el bienestar de la sociedad panameña. Y, mostró su optimismo: “Vamos a lograr algunos resultados completos, aunque evidentemente no todos”.

Haga una reflexión, cronología de lo que ha sido el Pacto por el Bicentenario.

Creo que ha sido uno de los procesos más democráticos en la historia del país. Ha sido un proceso incluyente, participativo y transparente que se ganó la confianza del ciudadano. Y, creo que eso es muy importante y también fue un proyecto que rindió cuentas al país. Creo que hay que pensar y recordar el Pacto del Bicentenario como lo que ha sido, el proceso de diálogo más democrático en la historia de este país. Ahora continúa en su fase más importante. Además, de lo que ha logrado, que realmente se haga una implementación. Creo que me siento optimista de que vamos a lograr algunos resultados completos, evidentemente no todos. Estamos hablando de un mapa de 50 años de transformaciones en el país. Pero, estoy bastante optimista en que vamos a lograr algunos resultados en los próximos años para beneficio de panameñas y panameños.

Expectativas versus realidades del proceso del Pacto del Bicentenario

Diría que los resultados del proceso del Pacto del Bicentenario en su etapa número uno, que ha sido toda esta capa de cinco fases que culminamos el 30 de noviembre, han sido de distintas órdenes. Uno claro fue el ejercicio de ciudadanía que nos regaló el panameño, el hecho de que 180 mil personas ingresarán propuestas voluntariamente, sin ningún tipo de incentivos para hacerlo. Creo que eso hay que celebrarlo. Logramos un espíritu de ciudadanía bien interesante, contra muchas expectativas y escepticismo, porque pensamos que iba ser muy difícil superar un buen nivel de participación por los medios tecnológicos. Pero, eso fue un resultado muy importante, muy significativo y que nos anima. Y, quiere decir que hay un deseo de participar si se abre la avenida y si se abren las compuertas para la participación.

Y, en relación al proceso de diálogo...

Un segundo resultado tiene que ver con la expectativa de lo que son estos procesos de diálogo y participación social, en el que al menos hay que acordar una serie de metas, de objetivos y de resultados que deseamos que se logren, que se ejecuten y que se implementen y que están todos orientados a que en el país haya que caminar hacia un modelo de desarrollo que supere la desigualdad y las brechas que nos han acompañado por muchas décadas.

Además, de la extraordinaria participación, a nivel del territorio, se lograron 1,361 acuerdos en 11 ámbitos que representan brechas desconocidas para todos, por mucho tiempo. Esos acuerdos regionales se agregaron en 187 acuerdos nacionales que fueron convertidos en lineamientos de políticas públicas.

¿Cuáles son los siguientes pasos para lograr los objetivos propuestos en este documento, para que Panamá alcance el desarrollo humano?

Quiero empezar por este último punto que me has dicho. Creo que uno de los elementos importantes para la construcción del futuro es compartir una visión de desarrollo. Y, eso me parece que es fundamental. Panamá merece una sociedad más justa y más equitativa. Panamá merece un desarrollo sostenible frente al tema de la crisis climática en donde todos somos copartícipes. Todos generamos el efecto de los gases invernaderos y todos contribuimos y minimizamos la incidencia del cambio y las transformaciones del cambio climático. Yo creo que el segundo elemento es que nosotros tenemos que generar una voluntad colectiva para que todos quieran ser corresponsables y trabajar hacia esa visión de desarrollo. No es suficiente que hayamos logrado tantos acuerdos, eso no resuelve el problema. El problema se resuelve si esos acuerdos se convierten en resultados concretos e impactos en la calidad de vida de las personas.

El último objetivo es que las personas tengan que sentir que algo cambió en su calidad de vida, en la provincia, en el territorio, a nivel nacional, en la comunidad o en la barriada. Tienen que sentir que algo cambió y algo le da más bienestar.

¿Cómo llegar allá?

Yo creo que hay varios caminos. Lo importante es acordar una hoja de ruta y, sobre todo, despertar en todos nosotros, todos los ciudadanos de este país, un compromiso sensato. Un compromiso de que si todos nos unimos en favor de muchos panameños pues vamos a tener un mejor futuro. Y, el mismo futuro va ser para hoy, para mañana y para las próximas generaciones.

En ese contexto, se acordó con el Presidente, y él lo anunció en la ceremonia de entrega del Pacto del Bicentenario, la constitución de una comisión de alto nivel. Esa comisión fue constituida el pasado 20 de diciembre con la intención de poner énfasis en qué mecanismos eran necesarios para asegurarnos que se generaba la ejecución, la implementación y el monitoreo para el seguimiento de lo que se está haciendo. Evidentemente aquí, las instituciones del Estado panameño son las primeras indicadas y responsables para contribuir, comprometerse y priorizar en aquellos acuerdos que son pertinentes y son factibles también.

¿Quiénes integran la comisión?

Es una comisión integrada por varias instituciones públicas como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de la Presidencia y también está el presidente de la Asociación de Municipios y de representantes de corregimiento. Además, hay otra gama de esa comisión de alto nivel, que son las personas que participaron en el proceso previo al Pacto del Bicentenario, como miembros del consejo consultivo y a la cual hemos sumado nosotros, son ciudadanos que siempre han estado metidos en el acontecer y el futuro del desarrollo del país. Esa comisión está trabajando. Ya iniciamos nuestras sesiones de trabajo para tratar de cumplir 4 objetivos fundamentales.

¿Cuáles son esos objetivos?

Uno es hacer una propuesta del mecanismo para el seguimiento de los acuerdos nacionales. Otra función es hacer la propuesta del mecanismo para los acuerdos de índole regional y en donde estamos anticipando vincular actores regionales para el seguimiento. Otra función que tiene la comisión es servir de enlace para conocer desde las instituciones públicas, desde otros tipos de actores, cuáles son las prioridades que van a tomar del Pacto del Bicentenario para ejecutar e implementar. Esto es muy importante y una función fundamental, el desarrollo de las herramientas tecnológicas y metodológicas para que ese proceso sea posible. Y, aquí posiblemente, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya se está abordando y desarrollando una nueva versión de la plataforma de Agora, probablemente la 3.0, que va acompañar este proceso de seguimiento.

Yo creo que aquí tenemos que tener un espíritu de corresponsabilidad en la ejecución de estos acuerdos. Así como este proceso ha sido inédito, de abajo hacia arriba, yo creo que en esta etapa de implementación, el mérito debe ser que logremos concitar más actores procurando que estos acuerdos se conviertan en resultados tangibles, concretos, que las personas sientan que en efecto hay un mejor bienestar alrededor de su día a día.

Y, creo que lo inédito en esta etapa de implementación también debiera ser la capacidad de unir a diversos actores, a trabajar por objetivos comunes para lograr propósitos de bienestar. A todos nos debe interesar que esta información que tenemos sirva para apalancar esas acciones que serían importantes para las personas. Yo creo que ese sería el desafío más importante de esta etapa.

Aspira a la junta directiva del Canal de Panamá...

Distintos grupos han venido haciendo propuestas al Presidente. que es la persona, la autoridad responsable para la designación de los miembros de la junta directiva del Canal de Panamá. Un honor para mí fue una sorpresa saber que estaba incluida como una posible candidata por el grupo de sindicatos del Canal de Panamá. ¡Agradezco muchísimo! Me sorprendió felizmente porque no anticipaba, para nada, que mi nombre fuera considerado, pero estoy pendiente, pero respetuosa del proceso. Entiendo que es una designación que hará el Presidente en su momento cuando evalúe las diferentes propuestas.

En lo personal, me sentiría muy honrada, el Canal de Panamá es un proyecto de país muy emblemático. Es un proyecto de marca país que cumple una función extraordinaria desde el punto de vista de los beneficios para el país. En todo sentido, y creo que con esta visión de desarrollo y sobre todo ahora que viene todo este proceso de comprometerse con el cambio de modelos de producción y consumo para trascender a otras fuentes importantes. Creo que viene un periodo interesante en el desarrollo de una obra tan especial como lo es el Canal de Panamá, que tendrá también que contribuir a minimizar esos gases de efecto invernadero, que tendrá que irse al carbón neutral. En fin, hay una serie de retos por delante que unido al tema del agua promete ser un espacio muy interesante para contribuir a forjar ese desarrollo. Pero, agradezco públicamente que me hayan postulado y bueno está en manos de las autoridades.