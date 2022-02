Rubén Blades, aclara y falla

Todos los vaticinios se cumplieron. En la televisión, Rubén Blades estuvo a la altura de lo que se esperaba de él. Expuso su cuarta aclaración, y en la opinión pública volvió a dejar más dudas que claridad.

Por ejemplo, afirmar que quien quiera llegar a la Presidencia de la República debe sustentar su legitimidad con votos, pero proponer simultáneamente que los Diputados, producto de esa misma elección, deben irse para su casa si no hacen lo que él proponga… es un “sin sentido” que demandará nuevas aclaraciones.

En la práctica, quiere decir que Rubén Blades piensa que podría ganar una elección popular, pero que el resto de las fuentes de Poder, (Asamblea de Diputados y Magistrados de la Corte), estarían en manos de sus opositores. Frente a eso: ¿recomienda eliminar a estos órganos del Estado con un plumazo desde el Ejecutivo y no busca soluciones dentro de las reglas del juego actuales? Eso es proponer medidas que desembocarían en una D I C T A D U R A, golpe de Estado o alteración del Orden Constitucional.

Pareciera, dicho con el mayor de los respetos, que por siempre en el cerebro del célebre cantante panameño ha prevalecido una especie de espuma contradictoria. Como que un ego perturbado le empuja a hilvanar alternativas a manera de un guacho desordenado, cuya redacción no articula el sujeto con el predicado de su pensamiento.

El éxito en el ejercicio del Poder, en dirigir una nación, en administrar un Gobierno, en servir a los demás y en participar en política NO se lograr solo con salsa dura y con fama de artista. Se necesita: coherencia entre lo que se dice y en lo que se hace. Se alcanza con claridad en los mensajes. Con propuestas efectivas que se expliquen en forma transparente y comprensible a la población.

Por alguna razón que no alcanzamos a entender, con sus últimos zarpazos Rubén Blades está agotando su capital político personal. No el artístico, cuyo gigantesco tamaño, nadie puede negar. Alguien tiene que decirle que a estas alturas, después de Harvard y de tantas vivencias, el pueblo panameño de él esperaría mayor profundidad de análisis, más cordura y particularmente un ordenamiento lógico en sus propuestas de modo que no existan contradicción y confusión entre ellas.

En política, dicen los sabios, todo está permitido excepto el “choteo”. Donde dejen de tomarte en serio, terminó tu carrera, de la peor forma. Si tus recomendaciones se aprecian como “ñamerías” es hora de preocuparse seriamente… porque si no creen que estás medio loco; entonces pensarán que te escudas en un discurso político fácil, lo cual hasta podría ser hasta peor.

En fin, triste es lo que le está pasando al poeta de la salsa. En sus canciones, durante muchos años, supo denunciar muchas injusticias sociales. En el mundo real, su interpretación ha fracasado estrepitosamente.

(El autor es Laboratorista).