Movimiento Unidad busca generar debates que solucionen los problemas que aquejan al panameño

Crear debate con propuestas en lo económico, político y social, a fin de atender los problemas reales que aquejan a los panameños, es el objetivo que busca generar el Movimiento Unidad, así lo señaló su presidente, Francisco Carreira Pitti.

Pitti expresó en un comunicado que el movimiento político, actualmente en proceso de conformación ante el Tribunal Electoral (TE), nace de ciudadanos preocupados por los problemas que existen en el país y que no son atendidos.

Agregó que creen en la familia como núcleo fundamental de la sociedad y el ser humano como centro de la actuación del Estado.

"Nuestro único objetivo es Panamá, transformar nuestra realidad con propuestas en donde participemos todos, en igualdad y con tolerancia", aseguró el presidente del Movimiento Unidad en la nota.

Pitti dijo que el movimiento tomó la decisión de convertirse en partido político "para presentarle al país una oferta electoral nueva, fresca, con líderes y profesionales, cuya única motivación es transformar el país".

Además, advirtió que "hay que evitar los errores del 2019, porque la campaña de 'no reelijamos a ninguno' fue limitada, por lo que la oferta de los independientes no fue buena, no caló, debido a que no se hizo campaña realmente con los candidatos a representantes, diputados y alcaldes".

Por ello, sugiere que hay que integrar una oferta de equipo "y es lo que por primera vez se hará a nivel de los candidatos independientes".

Destacó que el objetivo del movimiento no es unirse a partidos ni grandes ni pequeños, sino que busca formar parte de una organización de candidatos independientes por Panamá.

Carreira explicó que lo primero que tendría que hacer un gobierno independiente, de llegar al poder, es resolver el problema del desempleo, el agua, eliminar las escuelas rancho, que son más de 600 en Panamá, y educar con énfasis en inglés.

Sobre la situación del desempleo explicó que el gobierno no puede seguir manejando el tema de las empresas a través de la banca privada.

"Son buenísimos prestando plata al que tiene, pero no al que no tiene. Además el sistema de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y otras instituciones, no brindan un verdadero apoyo, porque te obligan a llenar mil hojas y requisitos para prestarte 10 mil dólares, eso hay que cambiarlo para hacer crecer iniciativas que generen empleos", recalcó.

Por otro lado, se mostró en desacuerdo con el cierre de la Asamblea, "cuando el problema es cómo elegimos personas comprometidas con el pueblo y no con sus intereses. Ahora bien, si en vez de cerrarla tuviéramos diputados independientes, que es nuestra meta, alejados de canonjías y privilegios, no podemos seguir pagándoles carros exonerados, cuando todos pagamos impuestos; con esas coronas, esos privilegios, es que hay que acabar, no con la institución sino con ese tipo de prerrogativas".

El abogado aseguró que el problema más grande que tiene el país es que el gobierno y la Asamblea no están en la misma frecuencia, debido a que en los últimos tres gobiernos el segundo se ha constituido en un ente que chantajea al presidente, o lo tienen de rehén o los proyectos no tienen el apoyo ni la velocidad que deben tener.

“Para cambiar ese escenario hay que elegir diputados que integren una Asamblea que haga un verdadero trabajo y elegir diputados con la estatura de Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva.

Para las elecciones del 2024 dijo que cualquier cosa puede ocurrir, que así como se escucha que puede repetir el Partido Revolucionario Democrático o el expresidente Ricardo Martinelli, también por primera vez puede ganar un independiente, pero que eso va a depender de la capacidad que tengan de presentar una buena oferta y ese es el reto.