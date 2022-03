Alfredo Arias Grimaldo, con más de 50 años de militancia en el panameñismo, abandona el colectivo y asegura que se necesita una renovación, “pero de gente seria, gente correcta, gente que no esté contaminada”

Arias acusa a Blandón de manipular las elecciones

El ingeniero Alfredo Arias Grimaldo, con más de 50 años de militancia en el Partido Panameñista, renunció al colectivo y acusó a su presidente de manipular las elecciones, que se celebrarán mañana.

Los motivos de la renuncia de Arias Grimaldo, se lee en la carta, es porque ha “podido comprobar que hay unas series de irregularidades que ha cometido el presidente del partido para evitar que alguno de sus prestigiosos miembros no sean escogido [sic] como parte de la nueva directiva, aparentemente hay una conspiración contra la gran mayoría de panameños miembros del partido que desean ingresar para ayudar al partido a volver a sus viejas raíces”.

“Es doloroso que algunas de las autoridades del partido se presten para estos arreglos de trastienda que son vergonzosos para el país y los votantes”, denunció Arias Grimaldo.

En la carta de renuncia dirigida al presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, el ingeniero Arias Grimaldo aseguró que se ha dado cuenta, y se lo han asegurado, que “se están manipulando las elecciones para favorecer al que aspira a ser el nuevo presidente”.

“Puedo decirle a usted con toda sinceridad que el Partido Panameñista necesita una renovación pero de gente seria, gente correcta gente que no esté contaminada de la corrupción que ha habido en este país desde que entraron otros partidos”, escribió Arias Grimaldo.

Los candidatos para la presidencia del partido son José Isabel Blandón y Katleen Levy. Entre los cargos a elegir figuran los miembros del directorio nacional y la junta directiva, incluyendo la presidencia.

El dirigente político, y sobrino de Arnulfo Arias Madrid, le dice a Blandón en la carta con “sinceridad” que no cree que sea la persona indicada para dirigir ese partido, “su fracaso en las elecciones pasada fue rotundo tanto que en el partido recibió menos votos que muchos de los candidatos independientes que no tenían ni siquiera experiencia política”.

Blandón, en el sexto ejercicio democrático consecutivo para elegir las autoridades sujetas al sufragio, cargó la derrota electoral del Partido Panameñista en las elecciones de mayo de 2019. Solo el 10% de los votos de esa elección apoyó a Blandón.

En el cuarto lugar llegó el candidato del entonces partido oficialista, Blandón, lo que reafirmó que desde 1994 un colectivo de gobierno no repite inmediatamente.

“Creí siempre que usted sería una de las personas jóvenes que podría conducir el partido pero me he dado cuenta a través de la experiencia y de verlo actuar que usted no ha llegado siquiera a los niveles que llegaron muchos de los candidatos del Partido Panameñista”, señaló Arias Grimaldo.

La expresidente de la República y miembro del Partido Panameñista, Mireya Moscoso, dijo “lamento mucho que Alfredo Arias, sobrino del doctor Arias, haya renunciado al partido y que tenga ese sentimiento, quizá él sienta que lo han echado a un lado y que no lo han tomado en cuenta, pero tenemos que seguir en el partido para que en el 2024 el partido tenga un candidato o un candidato que pueda tener una opción en la Presidencia”.

Las elecciones internas del Partido Panameñista han enfrentado acusaciones de supuestas compras de votos y modificaciones en el calendario original electoral.

Las acusaciones a lo interno del colectivo para Mireya Moscoso, expresidente de la República y miembro del Partido Panameñista, no deberían estar pasando, y lo que se necesita son propuestas para escoger a los mejores. “Desde el domingo tenemos que buscar la unificación de todos los panameñistas para engrandecer el partido y hacerlo un partido unido para el 2024”, aseguró la expresidente Moscoso.