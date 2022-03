Asamblea acelera discusión de reformas electorales con propuesta que elimina revocatoria de mandato a los partidos

El pleno de la Asamblea Nacional puso el pie en el acelerador y alteró el orden del día para discutir el proyecto de ley 776 que modifica algunos artículos del Código Electoral y en el cual la bancada de diputados disidentes de Cambio Democrático (CD), incluyeron un artículo para quitarle la facultad a los partidos políticos de aplicar la revocatoria de mandato a los diputados.

El polémico artículo 10 de este proyecto establece que: “Las decisiones que se tomen aprobadas por la mayoría de los diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenecen, no podrán ser utilizadas por los partidos políticos como causal de revocatoria de mandato ni de expulsión de los diputados, inscritos o no en el partido político por el cual fueron postulados”.

En la sustentación del informe de minoría, el diputado panameñista Luis Ernesto Carles calificó como una "maleantería" la presentación de este proyecto, debido a que la figura de la revocatoria de mandato está contemplada en la Constitución de la República de Panamá en su artículo 151.

Manifestó que él está en el pleno para debatir las reformas presentadas por los magistrados del Tribunal Electoral y no para discutir un artículo para que los diputados atenten contra el principio de la revocatoria de mandato y que nosotros nos blindemos más.

"Yo quisiera que algún diputado me sustentara que este artículo no es inconstitucional. Claro que los es, y debemos tener en cuenta que tenemos límites", indicó Carles.

En la votación del informe de minoría el mismo obtuvo 45 votos en contra y 14 a favor, por lo que este fue rechazado, iniciándose así la discusión del segundo debate.

En el inicio del segundo debate la diputada Zulay Rodríguez, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) se mostró de acuerdo con la moción cuestionada, refiriéndose a varios intentos de su partido de aplicarle la revocatoria de mandato.

"Yo no avalo que porque no esté de acuerdo con la decisión de un partido y me vayan a hacer un juicio", dijo.

Manifestó que fue electa por los electores de San Miguelito y no por una "cúpula corrupta" que se ha vendido a las mafias de los medicamentos y a la Junta Directiva del Canal de Panamá para hacer negocio con la sangre de los mártires.

"Si el pueblo de San Miguelito dice que Zulay se tiene que ir, que está haciendo las cosas mal, que sea el pueblo el que decida. Nos debemos a los electores, no a una cúpula de poder ni intereses económicos", exclamó.

Panameñismo rechaza propuesta

En un comunicado el Partido Panameñista expresó su rechazo al polémico artículo y el intento de modificar a través de un proyecto de ley ordinario, un tema de rango constitucional.

Destaca el Partido Panameñista que el proceso de revocatoria de mandato es una acción contemplada claramente en la Constitución Política de la República de Panamá, y como tal, no debe ni puede ser afectada bajo otro marco que no sea la discusión de una reforma constitucional por cualquiera de las vías establecidas para tales efectos.

Aprueban nueva reconfiguración de circuitos

Previo a la discusión del este proyecto de ley, el pleno legislativo aprobó en segundo debate el proyecto 545, que reconfigura los circuitos electorales para la elección de diputados a partir de las próximas elecciones generales de 2024.