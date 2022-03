Trabajadores y empresa Bimbo miden fuerzas; se estancan las negociaciones

Tras ocho días de huelga, no se ha logrado un acuerdo. Los trabajadores piden entre 6% y 8% de aumento salarial, la empresa les ofrece 3.6%

Los colaboradores/as de la empresa Bimbo de Panamá alcanzaron este miércoles 16 de marzo el octavo día de paralización total de labores, con un panorama en el que ninguna de las partes cede a propuestas presentadas en la negociación de la convención colectiva de trabajo.

Tras varias reuniones en las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), todavía no hay humo blanco en la mesa de negociación. "Las negociaciones se han estancado, la empresa no ha hecho movimiento de su propuesta", afirmó el secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Harina y Afines (SITHA), Rafael Salazar.

Por el contrario: "Se mira desde la empresa una actitud intransigente, para no querer negociar. La verdad que no se ve una posición de querer discutir".

Salazar destacó que la propuesta de aumento salarial de la empresa Bimbo actualmente es de 3.6%, muy por debajo de lo que exigen los trabajadores(as), entre un 6% y 8%.

Indicó que ese 3.6%, representaría un incremento salarial de once centavos (la hora), por año, durante un periodo de tres años. La convención colectiva de trabajo se negocia cada tres años. Sus negociaciones para este último período comenzaron en noviembre del año 2021, pero debido a la cuarta ola de covid -19, se atrasaron.

Los más de 490 trabajadores sindicalizados de la empresa Bimbo iniciaron la huelga indefinida el pasado miércoles 9 de marzo en reclamo de un salario justo y mejores condiciones laborales.

Hasta la fecha, no han recibido la paga de su salario trabajado de la semana pasada. "La empresa no puede realizar ningún acto administrativo relacionado con la actividad productiva (firmar cheques, realizar pagos, etc.)", explicó la empresa en un comunicado emitido el pasado 13 de marzo.

"Los compañeros se mantienen en huelga de ocho días. La empresa está apostando a la resistencia económica de los compañeros, porque como no se les ha pagado nosotros como organización hemos tenido que estar respaldando a los trabajadores para poder que se sostengan en el tiempo", afirmó Salazar.

Informó que esta tarde tienen planeado llevar a la mesa de negociación del Mitradel al economista Juan Jované, con el propósito de sustentar los argumentos de los trabajadores frente a sus exigencias de un aumento salarial de más del 6% .

"No me puede decir a mí que no es sustentable un aumento a los trabajadores porque quiebra la empresa, pues cuando hacemos los números, la propuesta que la empresa está haciendo con los 490 trabajadores sindicalizados da un total de 10 mil dólares al mes", cuando hay personal administrativo que "gana el doble de eso".

No obstante, en su nota de prensa, la empresa dijo que "ha hecho propuestas beneficiosas para los trabajadores". Y que de hecho, "el resultado de lo negociado implica mejoras sustanciales en relación con el Convenio Colectivo anterior".

Precisó que entre las mejoras a los beneficios vigentes, se pueden señalar las siguientes: seguro privado de accidentes profesionales a todos los colaboradores y un aumento de la cobertura de su seguro de vida; mejoras incrementales en bonificaciones por antigüedad, bono de navidad, bonificación de asistencia entre otras.

Incluso agregó que otorgó un nuevo beneficio como ayuda a la educación de los Trabajadores de Bimbo, donde otorga 20 becas anuales para los trabajadores de la empresa. Mientras que en el caso del salario, aseguró que "nuestras ofertas superan la mediana de la industria".

En una reciente entrevista con La Estrella, el gerente de Mercadeo de Bimbo de Panamá, José Bustamante, dijo que actualmente la empresa atiende 80% de las ventas de pan de molde en Panamá, pero si la huelga continúa "los riesgos de desabastecimiento son inminentes".

La empresa también afirmó que "cumple con la ley y en consecuencia, respeta el derecho de los trabajadores a realizar una huelga de conformidad con lo normado por el Código de Trabajo. No ha realizado ni realizará ningún acto que vulnere este derecho".

La Estrella intentó conocer, por parte de la empresa Bimbo, su versión actualizada de las negociaciones y el impacto en la comercialización que les está generando esta huelga, pero hasta el cierre de esta nota no se tuvo respuesta.