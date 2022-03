Revocatoria de mandato: entre la norma y el proceso de recoger firmas

Es miembro fundador del partido Molirena e hijo del ex vicepresidente de la República Guillermo 'Billy' Ford. Guillermo Ford Empresario

El Tribunal Electoral acogió la solicitud de revocatoria de mandato al alcalde José Luis Fábrega, ¿cuál es su análisis de la medida?

Aunque parezca un caso aislado contra el alcalde José Luis Fábrega, esto es solo una muestra del descontento de la ciudadanía hacia los actos de desapego de los políticos, quienes no solo dejan de lado la participación de los ciudadanos, sino que al hacerlo desoyen sus necesidades y aspiraciones como sociedad. Nos debemos preguntar, ¿quién verdaderamente reconoce lo que necesita?, ¿las comunidades o el político?, cuando este último deber ser quien a través de las consultas ejecute o persiga lo realmente importante para sus electores.

De acuerdo con el mecanismo establecido por el Tribunal Electoral, se requiere recoger diariamente 1,658 firmas para cumplir con la cantidad mínima para aplicar la revocatoria de mandato en el caso del alcalde Fábrega. ¿Cómo analiza el proceso para la revocatoria de mandato?

No conozco la génesis del establecimiento de este mecanismo ni el criterio del porcentaje, tampoco sobre el tiempo para la recolección. Tocaría analizar lo anterior para que el Tribunal Electoral explicase el razonamiento de este mecanismo, incluyendo lo que se pretende proteger, democráticamente hablando.

Acabamos de tener la experiencia sobre la recolección de firmas para convocar a una asamblea constituyente y no se logró. ¿Considera que existe apatía en la ciudadanía por estas iniciativas que permiten las leyes? ¿Por qué?

Más que apatía, lo que percibo es un desconocimiento de las implicaciones que esto traería. Por otro lado, vimos que todo comenzó mal en la Asamblea y esto dejó un mal sabor. Entonces la gente se pregunta para qué todo esto si al final seguimos igual. Que si “originaria”, que si “paralela”, qué beneficio o perjuicio traerá, nadie lo explica con claridad. Las constituciones son un marco de referencia, más patria se hace todos los días y si los políticos siguen en andanzas y la población con tantos problemas básicos, para qué y para quiénes los cambios, se preguntarán.

En la Constitución y en las normas electorales está establecida la revocatoria de mandato para todos los cargos de elección popular, excepto para el de presidente y vicepresidente. ¿Qué piensa de establecer la medida para el cargo de presidente?

La pregunta más bien seria: qué beneficios y quiénes se beneficiarían con estos preceptos de revocatoria; ya que hay que tener mucho cuidado de no caer en tentaciones politiqueras que puedan traer caos y desasosiego.

¿Considera que la figura de revocatoria de mandato fortalece la democracia?

Estoy de acuerdo, siempre y cuando estén bien estructuradas, con un diseño claro y democrático, fortalecido con procesos transparentes que brinden tranquilidad y equidad a las partes, de manera tal que no termine en peleas estériles, que pueden causar anarquía, lo cual sería el peor de los males.

Estudiante de derecho y ciencias políticas, mercadólogo de profesión, activista político y coordinador de la organización ciudadana Juntos Decidimos. Freddy Pittí Activista social

El Tribunal Electoral acogió la solicitud de revocatoria de mandato al alcalde José Luis Fábrega. ¿Cuál es su análisis de la medida?

La posibilidad de iniciar una revocatoria de mandato al alcalde José Luis Fábrega se presenta como una oportunidad para enviar un mensaje contundente a las autoridades, de que el poder emana del pueblo; que haber sido elegido por voto popular, no es igual a un cheque en blanco que les permite hacer y deshacer a su conveniencia; que les deben cuentas a los ciudadanos y que los fondos públicos no deben ser administrados por capricho o intereses particulares. De lo contrario, se enfrentarán a una ciudadanía cada vez más informada, empoderada y dispuesta a tomar acciones por la vía gubernativa para reivindicar. El alcalde Fábrega ha demostrado no solo incapacidad y mediocridad, sino que también ha dejado en evidencia amplias inconsistencias en la forma en que administra el Municipio de Panamá, en la que la falta de transparencia, acceso a la información, metodologías para la eficiente participación ciudadana y la insistencia en avanzar con proyectos multimillonarios, sin fundamentos sólidos y sin la aprobación de los ciudadanos, han acumulado el desprecio y frustración de los electorales, los cuales han sido motivos suficientes para dar paso a varias solicitudes de revocatoria de mandato en lo que va de gestión.

De acuerdo con el mecanismo establecido por el Tribunal Electoral, se requiere recoger diariamente 1,658 firmas para cumplir con la cantidad mínima para aplicar la revocatoria de mandato en el caso del alcalde Fábrega. ¿Cómo analiza el proceso para la revocatoria de mandato?

El proceso de revocatoria de mandato es injusto y está diseñado para dificultar que se haga realidad la remoción de una autoridad. Sin embargo, no es una alternativa imposible, pero va a requerir de la unificación de diversos sectores de la sociedad panameña, mucha organización, disciplina, docencia y fondos para cumplir con el cometido.

Acabamos de tener la experiencia sobre la recolección de firmas para convocar a una asamblea constituyente y no se logró. ¿Considera que existe apatía en la ciudadanía por estas iniciativas que permiten las leyes? ¿Por qué?

Debo señalar que ambos procesos son diferentes, a pesar de tener algunas características similares. En el caso del proceso para una constituyente, aún hace falta hacer mucho énfasis en la fase de docencia constitucional, para así lograr que los ciudadanos entiendan el problema y participen activamente. Por otro lado, con la revocatoria de mandato, aún con una amplia brecha de información, los ciudadanos están más dispuestos a participar y respaldar, ya que están sufriendo las consecuencias en el día a día, de una alcaldía corrupta e ineficiente.

En la Constitución y en las normas electorales está establecida la revocatoria de mandato para todos los cargos de elección popular, excepto para el de presidente y vicepresidente. ¿Qué piensa de establecer la medida para el cargo de presidente?

Me parece que es un debate que debemos sostener como sociedad de forma amplia y profunda. Es importante no perder de vista que la revocatoria de mandato no siempre será utilizada correctamente, y que a futuro podría usarse en formas que podrían comprometer la estabilidad democrática de nuestro país, y otros factores que deben estar presentes en la conversación. Sin embargo, estoy de acuerdo con que debemos tener alternativas para incidir efectivamente durante una administración, y sin propiciar inmunidad a ninguna autoridad elegida.

¿Considera que la figura de revocatoria de mandato fortalece la democracia?

Los ciudadanos no deberíamos esperar hasta el término de una administración ineficiente para entonces hacer los cambios necesarios y corregir el rumbo. Cualquier proceso que brinde la oportunidad a los electores de incidir directamente, hacer valer sus derechos civiles y recordarles a las autoridades que el verdadero poder está en los ciudadanos, será positivo y contribuirá al fortalecimiento de la democracia. ¡El momento de hacer algo y ponerle un alto a un alcalde incapaz y cuestionado es ahora!