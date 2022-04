Sistema de pensiones: los fondos que ayudan, pero no resuelven una crisis

Pertenece a la Alianza de Mujeres de Panamá y es consejera del Consejo de la Concertación Nacional Elia López de Tulipano Docente jubilada

A simple vista parece una propuesta apropiada, lo irresponsable es que no conocemos a cuánto asciende el déficit del programa IVM

¿Cómo analiza la propuesta del gobierno de destinar el 50% de los ingresos de la minería al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS)?

A primera vista parece apropiada, sin embargo, lo irresponsable es que no conocemos realmente cuánto representa el déficit del programa de IIVM de la CSS y señalar una cuantiosa cifra sin entrar al verdadero problema del programa de IVM, además considerando el tiempo mal invertido en un supuesto diálogo que no aportó mayormente, y se ha dejado la consulta a la solución de otro ente, es preocupante porque esta propuesta presentada por el gobierno es como justificar un contrato desconocido para la ciudadanía en general, sus condiciones, las regalías otorgadas, y qué tanto representa ese monto frente al daño ambiental permanente que tiene el país. ¿Será acaso comprar la conciencia de un país?

El gobierno también anunció un ajuste a las jubilaciones mínimas con los ingresos de la minería. ¿Cuál es su análisis?

Entendemos que la mayoría de la población jubilada está por debajo del costo de la canasta y los servicios básicos, y que eso representa cada vez más, menos oportunidades y calidad de vida para la gente. El aumento a los jubilados es más que necesario, es urgente; sin embargo, se requiere mayor explicación de lo que representa el 20% de los ingresos mínimos, pues se ha señalado una cuantía fija promedio, que será el resultado después de que, de las regalías con base en qué cuantías, de las deducciones de qué impuestos, qué tan sostenible es este fondo, estaremos nuevamente tratando con un paliativo, contener la demanda social en el tiempo. Es irresponsable comprar la conciencia de un país, producto del desconocimiento de lo que se negocia en su nombre. Qué le dará al país la explotación de la mina, y posiblemente le puede reconocer por las inversiones de capital, certificados tributarios por el mismo valor de la inversión de capital, que pueden ser negociados en el mercado, y la empresa que los adquiera los puede redimir en pago de impuestos y, si hay diferencia, será lo que reciba realmente el Estado.

Aunque las propuestas han sido vistas con cierto grado de optimismo, algunos sectores advierten que no solucionan el problema del sistema de pensiones. ¿Qué piensa usted?

Es muy difícil solucionar un problema cuando no se va al fondo del mismo, cuando no hay voluntad política de asumir con responsabilidad las decisiones que representan solucionar este complejo problema; porque el mismo es producto, a mi entender, de diferentes orígenes, desde una política pública deficiente, la evasión de pagos de las cuotas por patronos de grandes y pequeñas empresas, por el despilfarro en proyectos y una planilla desbordada, entre otras múltiples causas.

¿Considera factible tomar porcentajes de otros ingresos para fondear el IVM y las jubilaciones?

Qué representará tomar porcentajes de otros ingresos para fondear el IVM y las jubilaciones, será acaso, menos inversión en educación, en salud, en vivienda, en sanidad básica, en agua, carreteras, y muchas otras necesidades de la población. La solución no se puede dejar en la manta, pues el cuerpo putrefacto hará que su fetidez sobresalga prontamente. ¿Qué será del contrato de la fibra óptica?

Un análisis final sobre el tema...

Tanto la minería como el sistema de pensiones son temas complejos y tienen como característica común la falta de acceso a información veraz, oportuna, para realizar un análisis sereno de las repercusiones y beneficios que representa cada uno para el país. Eso hace que la ciudadanía reaccione de diferente manera, porque las preocupaciones van más allá de un beneficio coyuntural de una situación social que hay que resolver. El IVM no se resuelve con ese aporte de regalías de la minería, como tampoco se resuelve el problema de la canasta básica familiar y el acceso a una calidad de vida de los jubilados y pensionados. También hay que analizar el costo y beneficio de la minería.

Fue vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, comunicador social y exvocero del Estado durante la administración gubernamental de Martín Torrijos Alfonso Fraguela Abogado

La propuesta de inyectar $190 millones al IVM es un paliativo a la crisis que tiene la Caja de Seguro Social

Es un paliativo en medio de la crisis que tiene la CSS. Algunos sectores no lo ven acorde con la realidad, pero hay otros que ven un ligero alivio por la realidad que viven. El pánico real de muchos actuarios y de los jubilados y pensionados es que la fecha límite es 2024, debido a que hasta esa fecha hay fondos para pagar los compromisos con los cotizantes.

Es un tema de justicia social, los jubilados y pensionados son una sección marginada dentro de nuestra sociedad, ya que lo que cotizaron para su retiro, se ha convertido en una clara penuria. El alto costo de la vida versus el techo al cual llegaron limitando la jubilación, los obliga en muchos casos a replantearse cómo vivir, y como enfrentar su realidad económica. En otras palabras, se ven obligados a vivir con presupuesto reducido y con bonificaciones a fin de año, que les brinde un alivio efímero. Otro aspecto que ha olvidado el gobierno es que los otros jubilados y pensionados, que están en el rango superior a los 350, también viven un vía crucis porque a ellos también el alto costo de la vida les impacta. Pero para estos últimos no hay atención del gobierno.

Coincido con ese criterio, esto no representa la solución del problema, es una especie de espejismo que se está presentando para dar la percepción de mejoramiento, aunque no les llegue a todos. El gobierno no ha podido solucionar este problema porque teme las consecuencias políticas de ello, entonces optó por esta receta como “sopa de pollo para el alma”, ya que la crisis esta ahí, y prefieren esperar que otros la solucionen.

Mira, aquí en general hay que subirse las mangas de la camisa y empezar a efectuar recortes en diversos renglones de la cosa pública para dinamizar la CSS y otras entidades que gastan fortunas enteras en alquileres de automóviles, viajes, y otros gastos que deben ser revisados para lograr un gobierno eficiente con menos egreso. Pero eso debe ser una mística y debe ponerse en práctica, no puede ser el discurso de campaña, sino el plan de gobierno en funciones.

La CSS se ha convertido en un tema del que nadie quiere hablar, pero por no hacerlo no significa que desaparecerá. La Ley 51 de 2005 debe ser revisada, de manera profunda, y adecuarla a la realidad y a la justicia social que inspira el nacimiento de esta entidad. La pensión de viudez y la pensión de sobreviviente son un claro ejemplo del porfiado jurídico que ha sido esta ley. Requerimos que se respeten los derechos de manera igualitaria, y que les garantice una forma de vida digna a todos nuestros jubilados y pensionados. Este debe ser el propósito del Gobierno Nacional.