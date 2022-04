Aclaran noticia sobre supuesta irregularidad en Etesa

Aclaran información sobre la noticia titulada “Denuncian a proveedor de Etesa por supuesta lesión patrimonial”. El equipo legal de Navin Bhakta hace la siguiente aclaración:

1. El señor Navin Bhakta no tiene ni ha tenido relación personal ni comercial –ni directa ni indirecta– con alguna persona llamada ERNESTO RICHA VIU.

2. El señor Navin Bhakta no tiene ni ha tenido relación personal ni comercial –ni directa ni indirecta– con alguna empresa cuya razón social o nombre comercial sea Natural Power and Resources, S.A.; como tampoco ha sido suscriptor, director, dignatario, representante legal, apoderado, accionista o de alguna forma ha estado vinculado a esta persona jurídica, ni a sus directores, dignatarios, representantes legales, apoderados, accionistas o similares. Valga señalar que según certificación expedida por el Registro Público, la mencionada empresa Natural Power and Resources, S.A. no existe.

3. El señor Navin Bhakta no tiene ni ha tenido relación personal ni comercial –ni directa ni indirecta– con alguna empresa cuya razón social o nombre comercial sea Celmec, S.A.; como tampoco ha sido suscriptor, director, dignatario, representante legal, apoderado, accionista o de alguna forma ha estado vinculado a esta persona jurídica, ni a sus directores, dignatarios, representantes legales, apoderados, accionistas o similares.

4. El señor Navin Bhakta no tiene ni ha tenido relación o vínculo alguno –ni directo ni indirecto– con el proyecto Mata de Nance, Progreso.

5. El señor Navin Bhakta no ha recibido ingresos, comisiones, pagos y en general algún dinero o beneficio derivado de algún contrato que pudiera existir entre la empresa Celmec, S.A. y la empresa estatal Etesa.

6. Es totalmente falso que el señor Navin Bhakta se encuentre prófugo; entendida dicha grave y denigrante aseveración, como la acción desplegada por alguien que cometió un ilícito y se escapa de la acción de la justicia, para evitar ser procesado o evitar la aplicación de alguna medida cautelar; incluso puede referirse a alguien que se evadió de un centro carcelario; no encontrándose el señor Navin Bhakta en ninguna de las condiciones antes descritas, ni ha desplegado alguna acción que pueda llevar a concluir que el mismo se encuentra “prófugo” conforme se menciona en la citada nota periodística.