El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales abrió causa criminal en contra del ex director del Consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez De La Ossa, el ex director del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN); Giacomo Tamburrelli, y los ex agentes del Consejo de Seguridad Nacional, Ronny Rodríguez Mendoza y William Pitti Navarro por la presunta comisión del delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado.

El llamamiento a juicio se dio a solicitud de la Fiscalía Superior de Descarga Anticorrupción del Ministerio Público. La audiencia preliminar en la cual la Fiscalía de Descarga Anticorrupción solicitó llamamiento a juicio se realizó el 10 de diciembre de 2021.

Según informó el Ministerio Público este lunes, este caso guarda relación con la adquisición de un equipo de espionaje, para realizar escuchas telefónicas, el cual fue adquirido a través de una empresa israelí en el 2012, con fondos del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN), y se estima que por un monto de 13 millones 475 mil balboas, por suministro, instalación, entrenamiento y mantenimiento de la máquina.

La fecha de audiencia ordinaria fue pactada para el 27 de septiembre de 2022 y la alterna es el 31 de octubre de 2022.