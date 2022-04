Molirena irá con candidato propio en presidenciales de 2024, dice Tito Rodríguez

Rodríguez denuncia que el Molirena es manejado como una “empresa privada” por la actual dirigencia del partido. Eric Marciscano | La Estrella de Panamá

Tito Rodríguez Mena, diputado y secretario general del partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), reveló que buscarán llevar una candidatura presidencial propia para su colectivo en las próximas elecciones generales de 2024, para así dejar de ser una organización “bisagra”.

“Por qué no pensar en una candidatura presidencial, porque nosotros podemos también ser un partido fuerte, grande, y llevar a personas que están dentro del partido y que tiene la capacidad de dirigir el país; tenemos personas potables”, aseguró Rodríguez.

Aunque dijo que él personalmente aspiraría a una vicepresidencia, el diputado indicó que si ese candidato presidencial del Molirena “no sube la loma”, se fijarían en una alianza en la que participen los miembros del partido, los representantes de las provincias. Una alianza para “el crecimiento del país” y no para “quedarse callados” como en el actual pacto de gobierno junto al oficialista Partido Revolucionario Democrático.

En cuanto a las posibles alianzas, indicó que todavía es muy prematuro ya que en primera instancia le gustaría organizar el partido, tener una organización a nivel de distrito, corregimiento, provincia, y tener una hoja de ruta, de qué es lo que tienen y qué pueden enfrentar.

Para ello, Tito Rodríguez lidera el movimiento Rescate Molirena que busca tomar el control del partido y desplazar a su actual presidente Francisco 'Pancho' Alemán. Rodríguez sostuvo que el Molirena por tradición era fuerte en las provincias centrales, igual en las provincias de Veraguas y Chiriquí, pero eso ha cambiado en los últimos años. Ante esto, Rodríquez plantea el movimiento Rescate Molirena, que busca darle “oportunidad a todos sus miembros”, que todo sea “equitativo”, y “no hacerlo una empresa privada” como según este lo maneja su actual presidente Francisco 'Pancho' Alemán.

Con los escándalos de corrupción en los que han estado involucrados miembros del Molirena, algunos hoy imputados por delitos como peculado doloso agravado, Tito Rodríguez manifestó sentirse “avergonzado y “triste”.

“A veces te encuentras con gente en la calle que no maneja la situación y piensan que todo el mundo anda en eso, y yo no ando en eso, hay muchos miembros a nivel nacional que son buenas personas, que tiene buenos principios, aman al partido, pero a Francisco 'Pancho' Alemán se le dio el partido y él no ha hecho ningún cambio, ningún esfuerzo para ganárselos con su propia voluntad de su gente”, expresó.

Dijo que simplemente no le tiene estima ni cariño al partido y como consecuencia tiene al partido olvidado.

“Él intoxicó al partido cuando era un partido tremendo, de muchas oportunidades y de participación”, dijo.

Señaló que a pesar de que como diputado en la Asamblea Nacional sigue apoyando la alianza (PRD-Molirena), realmente “no hay nada” de la alianza, es como un cascarón que lo poco que hay lo maneja Pancho Alemán.“

Esa es una empresa privada de Francisco 'Pancho' Alemán y su equipito que se han metido al partido solo para hacerle daño, y por eso hacemos este movimiento, para tener aspiraciones”, explicó.

Rodríguez indico que además de él, hay otras figuras en el partido que buscan desplazar al actual presidente, “eso es lo que yo busco, que haya más participación, dos, tres candidatos presidenciales para que lleguemos a consensos; el que tenga más votos de los convencionales, que se escoja al mejor, pero tiene que ser una persona que realmente tenga una estima al partido, y no simplemente para ser presidente de un partido”.

Por otra parte, reveló que la membresía del partido ha bajado, y esto tras las fuertes críticas y cuestionamientos por los escándalos de corrupción de algunos miembros, lo que les ha complicado sumar más adherentes al partido. “Se están inscribiendo amigos, familiares, pero personas que realmente quieran participar en el partido no lo van a hacer ni en el Molirena ni en muchos partidos”, dijo.

En su camino para tomar las riendas del partido Molirena, Tito Rodríguez está “seguro” de ganarle a Francisco 'Pancho' Alemán. “Para mí es fácil dirigir el partido, llevo 13 años en el Molirena y sé como ganarle a Pancho Alemán, no es nada del otro mundo, igual todos somos políticos, solo es cuestión de hacer un buen trabajo, y demostrar con hechos lo que hemos estado haciendo por el partido Molirena”, señaló.

Detalló que como diputado ha presentado leyes, proyectos para su circuito, ha estado en una conveniencia a nivel nacional con todos los molirenas, los ha visitado, a los convencionales, mientras los convencionales de Pancho Alemán los utiliza para nombrar en directivas.

Adelantó que de tomar las riendas del partido le gustaría que fuera un colectivo mucho más participativo, que haya más oportunidades y que se lleve de un 95% a 100% de postulaciones a nivel nacional. Por otra parte, Tito Rodríguez logró que el Tribunal Electoral revocara la resolución del 10 de febrero de 2022 y que se elabore un nuevo reglamento de elecciones y calendario para la escogencia de los convencionales para el periodo 2023-2028.

Pero a la fecha el actual presidente Francisco Alemán no ha convocado al CEN del partido para elaborar estos artículos y los magistrados del Tribunal Electoral tampoco se han pronunciado.

Reiteró que esta impugnación surge tras la modificación de varios artículos a su medida, “lo que el busca es que no haya más nómina, solo la de Pancho Alemán porque él lo hizo en el anterior quinquenio y uno de los artículos más conflictivos era que en vez de hacer una nómina nacional con 40 distritos, subirlos a 60 de los 82 distritos que son nacionales, 40 que están en el estatuto ahorita mismo subirlo a 60, es decir que nadie más pueda hacer nómina”, explicó.

Estos reglamentos, detalló Rodríguez, imponían requisitos que no se encontraban dentro del estatuto ni de la legislación electoral. Por tanto, considera que estas medidas tenían como único fin sacar de carrera a la mayoría de los miembros inscritos que no se encuentran a favor de la línea de Pancho Alemán.