Simpatizantes del alcalde Fábrega rechazan la revocatoria de mandato

Cientos de simpatizantes del alcalde capitalino, José Luis Fábrega, mostraron este martes su rechazo a la revocatoria de mandato en contra del gobernante, durante una concentración en la Plaza 5 de Mayo.

Con pancartas en mano, los simpatizantes procedentes de El Chorrillo, Curundú y otras áreas, mencionaron diversos proyectos de otras administraciones que bajo su administración terminaron, como: la Bajada de Salsipuedes, Terraplén, el Mercado San Felipe Neri y Vía Argentina, además de complejos deportivos como el León "Cocolizo" Tejada y el Roberto Kelly.

A juicio del representante de Curundú, Senén Mosquera, la concentración intentaba defender el voto como derecho del poder popular.

Revocatoria contra el alcalde Fábrega

El Tribunal Electoral estableció un plazo de 120 días para recolectar el 30% del padrón electoral de la comuna capitalina y respaldar la solicitud de revocatoria de mandato, lo que obligaría a la entidad a ordenar un referéndum.

La revocatoria del alcalde fue solicitada por el abogado Roberto Ruíz, quien alegó una supuesta falta de transparencia por parte de Fábrega.

Los integrantes del distrito capitalino que deseen apoyar la revocatoria contra el alcalde Fábrega, deben acceder a los dispositivos móviles con validación biométrica facial o apersonarse a cualquiera de los 40 quioscos multiservicios ubicados en distintos puntos del país, o a los centros de atención para firmar la petición.

AHORA // Un grupo de personas marcha en oposición a la revocatoria de mandato contra el alcalde de la ciudad de Panamá, @joseluisfabrega

📹: Larish Julio pic.twitter.com/Cm6WSQDXJR — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) April 26, 2022

Al llegar a la concentración, Fábrega dijo: "Hoy el Tribunal Electoral ha traicionado la democracia. Hoy, una vez más, el Tribunal Electoral le ha dado la espalda al pueblo. Hoy, el Tribunal Electoral se ha olvidado del pueblo. Hoy, le digo al Tribunal Electoral, no es posible que un individuo que no aparece ni siquiera en las páginas amarillas tenga más poder y más poder y más preponderancia que el pueblo, que lo eligió y que aquí está, diciendo no a la revocatoria".

Y agregó: "Pido a los magistrados del Tribunal Electoral tengan su barba en remojo. Hoy le digo al Tribunal Electoral que quien los va a revocar a ellos soy yo, ¡están revocados! Y están revocados porque no tienen la moral, están revocados porque no tienen la credibilidad. Y les digo compañeros, compañeras, amigos y pueblo, pelen el ojo en las elecciones del 2024".