Consejo Empresarial Logístico pide al ministro de Seguridad Pública hacer cumplir la ley y garantizar el libre tránsito

El COEL plantea que de ninguna forma proponen el uso de la fuerza como primer recurso, pero tampoco puede permitirse el libertinaje y la anarquía so pretexto de mantener una paz social.

Directivos del Consejo Empresarial Logístico (COEL), pidieron al ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino hacer cumplir la ley y garantizar el libre tránsito por el territorio nacional, ante los constantes cierres de vías, tras lo ocurrido por el cierre de la frontera con Paso Canoas y otro registrado por una huelga en la provincia de Colón.

En una nota dirigida al ministro Pino, por parte de esta agrupación empresarial presidida por Alberto López Tom, frente a las disrupciones que enfrenta el país en sus vías de comunicación, no sólo para el sistema logístico, sino para la movilidad empresarial y particular en general, insistieron en que se haga cumplir la ley y se garantice el derecho constitucional de libre tránsito.

Destacan que frecuentemente se repiten situaciones como la surgida en Paso Canoas, en la que un reducido grupo de transportistas que aseguran, no responde a ningún gremio o asociación, unilateralmente y sin mediar aviso previo, ha interrumpido el paso fronterizo internacional, y a más de 24 horas de este evento, seguimos con la inacción de nuestros estamentos de seguridad.

"La conectividad nacional con la región occidental del país, e internacional, se encuentra sujeta a frecuentes interrupciones y cierres por parte de reducidos grupos de personas quienes, en reclamo de aspiraciones en muchos casos legítimas, causan graves perjuicios a todo el resto del país", indicaron.

Señala el COEL que si bien la gran mayoría de estas situaciones pueden ser evitadas mediante la intervención oportuna de las autoridades locales o nacionales, a usted corresponde salvaguardar los derechos de la ciudadanía, empresas y profesionales que resultan afectados por estos cierres, lo cual a la fecha no se hace de forma rápida y oportuna.

En tanto, en la provincia de Colón, aseguran que se enfrentan a un paro general que fue anunciado hace varias semanas. No obstante, aunque el sector privado ha venido insistiendo en que autoridades locales y nacionales atiendan las reclamaciones que formulan grupos y dirigentes, ciudadanos de dicha provincia, a la fecha no se han tomado las acciones efectivas que eviten dicha paralización.

Manifiestan que ante tal cierre, una de las regiones terminales de nuestro eje logístico se encuentra totalmente paralizada, causando afectaciones reputacionales y económicas severas. "No sólo nos referimos a la paralización del flujo de carga a través de los terminales portuarios de dicha provincia, sino de miles de personas que se ven impedidas para trasladarse a sus lugares de trabajo y estudio".

"De ninguna forma proponemos el uso de la fuerza como primer recurso, pero tampoco puede permitirse el libertinaje y la anarquía so pretexto de mantener una paz social que, desde el momento en que se causa afectación a terceros, deja de existir", indicaron.

Agregaron que la pregonada paz social no debe ser costeada por los afectados, máxime cuando la gran mayoría de estos cierres se originan en la inacción de autoridades locales o nacionales que no atienden de forma oportuna los requerimientos ciudadanos y no establecen canales de diálogo y comunicación eficientes.