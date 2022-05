El abogado y líder del Movimiento Unidad, Francisco “Paco” Carreira aspira, por segunda ocasión, a una candidatura presidencial para las próximas elecciones generales de mayo de 2024.

Para Carreira es necesario que la Asamblea Nacional cuente con una bancada de 40 diputados independientes para acabar con el clientelismo político y el “qué hay pa mi”. Asegura que para lograr llegar a la presidencia de la República, los tres candidatos por la libre postulación que logran recolectar más firmas, deberían hacer una alianza, ya que ir divididos como ocurrió en las pasada contienda electoral del 2019 haría "imposible" ganar.

El jurista, quien registrara su precandidatura presidencial el próximo lunes 6 de junio de 2022 ante el Tribunal Electoral, dijo a La Estrella de Panamá que para este nuevo periodo electoral hay más oportunidad en comparación con las elecciones pasadas, ya que la nueva ley electoral da muchos beneficios a los candidatos independientes, además que el método de recolección de firmas permitirá llevar un mejor control de las mismas.

El próximo 1 de junio de 2022 inicia el periodo de postulación de los aspirantes a un cargo de elección popular por la vía independiente para las elección del 5 de mayo de 2024.

¿Porqué busca por segunda vez ser presidente de la República?

Yo creo que el deterioro que ha sufrido Panamá desde el 2019 nos demuestra que tenemos una Ejecutivo que realmente no atiende los problemas de Panamá, el ejemplo más claro es lo que ha generado todo este paro en Colón, en donde realmente refleja una situación delicada. Yo he tenido la oportunidad en los últimos dos meses de visitar desde Metetí (Darién) hasta Puerto Armuelles en Chiriquí y es sorprendente la cantidad de situaciones que hay, el común denominador es “no hay agua”, lugares como Donoso en Colón, está a lado del Lago Gatún y no hay agua, a esto le agregas el problema de las calles, hay una insuficiencia por parte del Gobierno con la gente y es donde nosotros creemos que los independientes hacemos una diferencia.

Yo creo que el partidismo en las últimas tres elecciones a llevado a este país por un rumbo donde hoy buscan un fuero electoral, revocatoria de mandato, una crisis fiscal extraordinaria, no porque no haya recursos, sino porque no lo manejarnos bien y frente a esto, ¿qué puede hacer alguien que no esta vinculado a partidos políticos? O te vinculas a un partido político y te das cuenta de la situación tan crítica que ellos tienen entre si- Por eso es que los independientes tenemos que tener una oferta electoral y eso es lo que busco.

¿Cómo ve usted el panorama para los candidatos en el Tribunal Electoral en comparación con las elecciones pasadas, en cuanto al proceso de recolección de firmas?

Lo veo un poco mejor que en el periodo anterior porque improvisamos, no hay duda que el proceso de las firmas le quedó grande al Tribunal Electoral porque no podía manejar la cantidad de firmas que se obtuvieron y eso provocó que se tomaran decisiones como en mi caso, eliminar el 72% de las firmas que recogí a pesar de que el 80% de estas firmas tenían huellas, pero el Tribunal Electoral no tenía un sistema para eso, entonces ahora se va a utilizar medios digitales, una Apps que hay que comprar al Tribunal a un celular dedicado a esto, por lo tanto le da mayor precisión y mayor certeza, ya no es la evaluación que hace una persona de manera subjetiva, sino que entra directamente a la base de datos de la institución y el apoyo que una persona nos dé por medio de una medida biométrica.

¿Confía usted en la credibilidad del Tribunal Electoral, tras polémicos fallos emitidos que han sido objeto de fuertes cuestionamientos?

Yo he sido el que ha cuestionado estos fallos, especialmente el fallo que le mantiene el fuero penal al expresidente Ricardo Martinelli, es un exceso que el Tribunal Electoral se haya inmiscuido en la regla de especialidad. Pero en el caso del proceso de recolección de firmas ahora el Tribunal Electoral no lo controla, el Tribunal va a tener que decir cuál es el resultado de la firma de acuerdo al apoyo que el candidato reciba, entonces ahí no hay un margen para decidir nada, y eso es otra cosa muy distinta.

¿Usted cree que podría llegar solo a la presidencia de la República o necesitaría hacer alianza?

Cuando nosotros hablamos de alianza es de una forma muy diferente. En la pasada contienda electoral no logramos unir a los tres candidatos y los partidos políticos a la hora de aprobar las leyes nos pusieron una trampa de tener tres candidatos independientes aspirando a la presidencia para dividir el voto, no hay la menor duda, eso tiene una intención que no es buena.

Tratamos en la elección anterior unir a los tres los candidatos independientes para que fuera uno solo, pero eso no fue posible y por eso hoy, Paco Carreira dice que tenemos que ir con un solo candidato independiente a la presidencia de la República, tal vez sea el candidato que más firmas logre recolectar porque necesariamente refleja el mayor apoyo, no podemos ir con tres candidato a la presidencia y pensar que vamos a ganar, eso es imposible.

Con partidos políticos es muy difícil hacer alianza, porque no comulgamos comúnmente con sus ideas, no digo mañana que no, pero con tal de salvar a Panamá, ya que lo primero que tenemos que tener claro es que aquí la meta es al país, y no es una candidatura, pero lo que haya que hacer para tener una mayoría legislativa.

¿Cómo sería ese escenarios si llegara un candidato independiente a la presidencia de la República, y tendrías que cogobernar con una Asamblea donde la mayoría de los diputados de partidos políticos?

No sería nada distinto a lo que hay hoy, el partido del presidente Cortizo lo chantajea. La Asamblea lo ha hecho por tres períodos, y como lo ha hecho por tres periodos la manera de mantener ese presupuesto de $144 millones que tiene hoy y aumentando es precisamente chantajeando al presidente, “usted quiere algo nosotros queremos esto”, eso es parte de lo que ocurre.

Lo acabamos de ver en una situación que para mi es inmoral, todos sabemos que la estrella de la educación del gobierno actual es la educación, pero ¿qué hemos visto en la educación?, una Asamblea que aprueba una ley para que se reelija una rectora de una universidad en Chiriquí con un salario de $16 mil mensuales, ese es el mensaje que la actual Asamblea manda, por eso es que vamos a tener problemas si no aprovechamos la circunstancias del 2024 para desmontar ese aparato de los partidos políticos

Nosotros estamos dominados por una dictadura de los dirigentes de los partidos políticos en la Asamblea, no por un presidente.

Por eso propongo tener en la Asamblea Nacional 40 diputados independientes, con los actuales (Juan Diego Vásquez, Gabriel Silva) por ejemplo, te das cuenta que ahí esta todo el plan de gobierno, quieren reformas la estructura del Reglamento Interno de la Asamblea, eso es lo que queremos que se haga, ahí esta la guía de todo lo que necesitamos, entonces con una mayoría legislativa este país comienza a cambiar y comienza a cambiar de manera de su presupuesto, comienzas a tener de verdad un balance de poder, lo la crisis más grande que tenemos es la justicia porque en los tres últimos gobiernos nunca se ha cumplido con la meta prometida de darle al poder judicial un presupuesto fijo, al contrario tenemos a las autoridades judiciales mendigando dinero al Ejecutivo, y ¿qué pasa cuando alguien te meta la mano al bolsillo? Te controla y eso es lo que estamos viendo. Entonces como quitamos eso, pues dándole un 2% del presupuesto para el Órgano Judicial, para que no tengan que pedirle nada a nadie y sea totalmente independiente.

¿Cómo ve usted esta Coalición Vamos para la búsqueda de independientes

¡Excelente!. Yo conozco muy bien al diputado Juan Diego Vásquez, a Gabriel Silva, conozco todo ese grupo, nosotros vamos en la misma dirección, llevando el mismo mensaje de los independientes, si mañana tenemos 40 diputados, el resultado es que Panamá cambiará.

¿Cree que los candidatos independientes tiene mejor oportunidad para estas elecciones del 2024?

Claro que sí, muchísimas más oportunidad, tenemos que mejorar la oferta electoral y tenemos que mejorar los errores que cometimos en el 2019, La Ley Electoral ahora nos da circunstancias favorables y eso es positivo para nuestra candidatura por la libre postulación.

¿Considera que teniendo los 40 diputados independientes en la Asamblea Nacional se acabaría el clientelismo y el famoso "qué hay pa' mi"

Por supuesto. Como es posible que tengamos este beneficio de $144 millones nombrando promotores deportivos que no hacen nada en ningún lugar, que es lo que le estamos pagando a nosotros a los diputados? Toda una estructura para la reelección.

Por eso es que yo hablo de desmontar toda la estructura de prebendas, los diputados partidistas tienen tres exornaciones de automóviles, durante el período de 5 años, todos aquí pagamos autos con impuestos, ellos no, cuál es la razón que tengan todos estos privilegios a esa cantidad de “reysitos” que hemos creado en la Asamblea.

¿Qué opina usted del fuero penal electoral?

Eso hay que acabarlo, es una inmoralidad que personas que están siendo acusadas por la ley se refugien en una elección, la ley no debe ser así, queremos que el fuero suspenda la prescripción de los casos, porque además el fuero penal electoral es la excusa para que los casos prescriban.

He anunciado que voy a renunciar al fuero electoral y todo el que no lo haga me va a oír la boca porque el que no tiene nada que ocultar porque va a querer tener esa prebenda (para) dejar que un caso prescriba con el tiempo. Es lo que ha estado ocurriendo con el Sistema Penal Acusatorio.

¿Cómo califica usted el manejo que le ha dado el gobierno a la crisis económica que ha generado la pandemia del Covid-19?

Yo no creo que la pandemia sea la causa de nada, la pandemia es la excusa que ha dado el gobierno para incumplir su plan de gobierno desde mucho antes que llegara la pandemia. Esta situación ha permitido al gobierno malbaratar recursos económicos que de la forma como da la gana.

No había razón de suspender los contratos de trabajo en ninguna forma, eso ha generado hoy un desempleo, es demasiada miles de personas sin trabajo y lo peor el cierre de las empresas que se ha permito generando ahora que los pagos de las jubilaciones de muchas gente haya quedado en el aire.

Tenemos que salir hacer proyectos distintos, como por ejemplo yo pienso promover el uso de energía como energía solar en todas las escuelas de Panamá, para hacer eso tenemos que entrenar a mucha gente, tenemos que dividir esto en sectores, pero nosotros generamos de 25 a 35 mil puestos de trabajo especializado en instalar energía solar en todas las escuelas y en todas las facilidades deportivas, pero al mismo tiempo para eso si hay fondo porque que se trata de energía limpia.

Mencione algunas de sus propuestas...

Yo quiero promover la descentralización, ya que es un proceso bueno, que esta desordenado es para cosa, pero a esa descentralización yo le daría como función a las juntas comunales la reparación en mantenimiento en las escuelas, con el presupuesto del Ministerio de Educación la parte proporcional, yo le daría también la reparación de las calles.

Nosotros tenemos un Panamá que lo que necesitamos es ordenar el presupuesto para que las cosas nos alcance, voluntad y tomar las decisión correctas.

El tema de la Caja de Seguro Social, o tu subes la edad de jubilación o tu disminuyes el porcentaje de la pensión, en el tema médico, en la pandemia se reveló que nos costaba $810 dólares un cuarto de UCI, pero se puede conseguir el mismo cuarto por ejemplo en hospitales privados como en la Clínica Santa Fe, en el Hospital Nacional, Hospital Paitilla por $300, cuando yo veo esto, me pregunto porqué el Seguro Social va a gastar esa cantidad de dinero si es mas fácil negociar con estos hospitales privados que necesitan el negocio, tiene el espacio, tiene el personal, y porqué no aprovechamos eso.

Mi meta es que el que tenga una emergencia que vaya al hospital más cercano, sea privado no importa, si no podemos salvar vida, ¿qué estamos haciendo?

En cuanto a los medicamentos propondremos que puedas retirarlo en cualquier farmacia, eso es lo que debemos hacer, si no ponemos a esos pacientes primero le estamos imponiendo un sistema que cuando vas a sacar una cita en un especialista se la dan en 8 meses, y eso no puede seguir ocurriendo.