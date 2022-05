Listas discriminatorias esconden intereses políticos y geopolíticos

Panamá ha sido incluida en la lista del GAFI y de la Unión Europea (UE). Archivo | La Estrella de Panamá

Las posibilidades de que Panamá salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la Unión Europea son remotas. Abogados consultados por La Estrella de Panamá han coincidido en que existe una intención política, diplomática y geopolítica para mantener el pujante sistema financiero panameño sometido a las condiciones de las grandes potencias, algunas de las cuales son consideradas las verdaderas y mayores guaridas fiscales del mundo.

Panamá permanece en la lista gris del GAFI y de la Unión Europea (UE) por supuestas deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero pese a los importantes avances que ha dado en leyes y normativas, pero que parecen ser ignorados por organizaciones conformadas, en su mayoría, por países ricos.

No obstante, Estados Unidos (1), Japón (6) y Alemania (7), que son grandes potencias económicas, políticas y militares, y que están dentro de los diez paraísos fiscales más grandes del mundo, no aparecen en ninguna de las lista del GAFI ni de la UE.

Tampoco aparecen otros cuatro países europeos, Suiza (2), Luxemburgo (5), Alemania (7) y Guernsey (10), que también están en el top diez del Índice del Secreto Financiero 2022, elaborado por Tax Justice Network, una red internacional para la justicia fiscal con sede en Londres, que revela la medida en la que los países pueden ocultar y blanquear dinero.

Julio Linares, abogado especialista en derecho corporativo, está convencido de que su país tiene que aprovechar los mecanismos que le ofrecen la diplomacia y el derecho público internacional, para defenderse de las presiones internacionales que le imponen el GAFI y la UE incluyéndolo en listas discriminatorias.

“(Panamá) debe hacer valer los principios de igualdad jurídica de los Estados por el que todos tienen los mismos derechos independientemente del tamaño o poderío político, bélico o económico, el de la reciprocidad por el cual un país no debe dar más de lo que recibe”, expresó el abogado.

Y es que el país está asumiendo costos onerosos y recursos gravosos para implementar toda una plataforma tecnológica y burocrática, sin recibir a cambio absolutamente nada de quienes le imponen reglas que ellos mismos no cumplen.

Julio Linares recomienda además recurrir al principio de la legítima defensa porque las consecuencias de las listas negras o grises de las cuales nunca sacan al país, son resultado de las amenazas que se reciben de países más poderosos, llámense G7 o UE.

“Debemos tener una postura de firmeza y dignidad que nos haga ganar el respeto de la comunidad internacional. Que si bien, la idea no es buscar pelea o confrontación con países más grandes, principalmente, debemos tener la suficiente entereza y carácter para dar a conocer nuestros intereses, necesidades e incluso limitaciones, frente a normativas que otros países, sin tenerlas, ya están fuera de esas listas que nos mantienen”, concluyó Julio Linares.

El experto en derecho corporativo apuesta por alianzas con países que ostentan economías y ejercen servicios corporativos y financieros similares al panameño.

¿Por qué Panamá sí y otros no?

La respuesta podría estar en las relaciones entre naciones. EE.UU. es el mayor donante de los fondos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una organización calificada como el “club de los países ricos”, que está compuesta por 38 estados que se han unido para controlar las políticas económicas y sociales.

EE.UU. es, además, quien protege a la UE de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), comentó un abogado y banquero panameño, que es especialista en conformación de sociedades anónimas y que prefirió mantenerse en el anonimato.

En Luxemburgo, ¿qué ocurre? En la región europea, los depósitos bancarios superan en 400% su Producto Interno Bruto (PIB), lo que significa muchísimo dinero en una economía tan pequeña, argumentó el abogado y banquero. “¿Cómo han logrado esto?”, es la pregunta abierta que deja.

“Nos han convertido en un chivo expiatorio de un mal que es la evasión de impuestos cuyos protagonistas son los propios países de la UE y otros tan importante como EE UU”, que se protegen entre ellos mismos, afirmó.

Está convencido de que “no vamos a salir de la lista” del GAFI ni de la UE porque “las exigencias que nos han impuesto sencillamente no han sido hechas de buena fe”, agregó.

Los europeos argumentan que las leyes del país no son aplicadas efectivamente, sin embargo, no se percatan que las mismas son más robustas que en cualquier otro lado, aseguró. Al mismo tiempo, instó al gobierno panameño al adecuado manejo político y diplomático de las listas y a no dejarse avasallar de las grandes potencias.

Y, por último recomendó tocar las puertas de regiones con las que el país tiene intereses como, por ejemplo, EE UU, España y Holanda, estos dos últimos miembros de la UE, que son quienes mayormente están atacando el sistema financiero, para que nos apoyen a salir de las listas.

“A través de su cancillería (dirigida por Erika Mouynes), Panamá debe citar a los miembros de la UE y de GAFI y solicitar que sean más objetivos en la medición del riesgo que representa el país para la evasión fiscal del mundo. No debemos tolerar que nos sigan tratando como criminales porque no lo somos. Y, además, le pediría al embajador de la UE que se vaya de vacaciones a su continente”, sugirió el abogado.

Entre el 13 y 17 de junio próximo, el GAFI realizará una nueva revisión a las normativas panameñas con la intención de determinar el progreso en sus sistemas financieros y de fiscalización para combatir el lavado de activos.

Adolfo Linares, ex presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (CCIA) y exvice ministro de Educación, no se muestra optimista.

Linares es otro de los que opina que “no vamos a salir de la lista del GAFI”. Y no precisamente porque el gobierno panameño no haya hecho lo necesario para salir de la incómoda situación sino porque en su criterio es un tema de control geopolítico.

En sus argumentos plantea que los Estados Unidos se ha aprovechado de que el dólar es la moneda de uso internacional para imponer sus intereses geopolíticos a países estratégicamente importantes y pequeños como Panamá.

Y, explicó que “por su posición geográfica, el nuestro tiene un interés geopolítico”.

El ex vice ministro de educación y abogado también considera que el país debe exigir respeto.

En su criterio, el GAFI no tiene autoridad para imponer normas mucho menos para sancionar por no hacer lo que exigen. “Violan las normas del derecho internacional”, advirtió.

Linares recomienda al gobierno panameño crear su propia lista usando las herramientas que nos ofrece el derecho internacional, para tratar recíprocamente a los países que nos discriminan.

“Al que no le guste que se vaya a dar la vuelta al Cabo de Hornos”, dijo el abogado después de atreverse a recomendar que se le cobre sobreprecios a quienes nos discriminan cuando quieren pasar sus barcos o sus mercancías por el Canal de Panamá.