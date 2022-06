Anfacss participará en la reunión entre trabajadores de compras y directivos el viernes

Luego de cinco días de paro laboral, la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja del Seguro Social (Anfacss) acompañará este 3 de junio a los representantes de la Dirección de Compras a una mesa del diálogo con el secretario general de la Caja de Seguro Social (CSS), Edwin Salamín junto a los directores nacionales de la entidad, informó la organización de trabajadores.

A través de un comunicado, la CSS solicitó este jueves el nombre de las personas o cotizadores que participarán en la reunión; no obstante, la Anfacss condicionó su acompañamiento con los compañeros y las compañeras del Departamento de Compras.

"No vamos enviar ninguna lista de quienes van asistir. Vamos a ir unido y junto con todos los cotizadores del país", afirmó Luis Lee, de Anfacss.

Los funcionarios de que se encargan del proceso de compra de insumos y medicamentos para la CSS vienen exigiendo un ajuste salarial desde 2019, y por ello, iniciaron el paro de labores el pasado lunes, 30 de mayo.

En horas del medio día, representantes de Compras en compañía de integrantes de la Anfacss desarrollaron una manifestación en la vía Transístmica en los predios del Complejo.

Este 31 de mayo, la CSS convocó a un primer diálogo para atender la demanda de los trabajadores del Departamento de Cobro, pero la Anfacss les sugirió no asistir, debido a que no contaban con una representación sindical que vele por sus derechos, garantías y no tomen represalias en su contra.

La Anfacss alertó en un comunicado previo que la CSS viene burlándose de las aspiraciones de los trabajadores, a pesar de su importancia como tramitadores de la adquisición de medicamentos, insumos, equipos y materiales sin tomar en consideración que pueden ser víctimas de persecuciones o procesos disciplinarios, sin tomar en cuenta que trabajan en condiciones deprimentes y sin el justo reconocimiento salarial.