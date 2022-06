Estudiantes de medicina en la UAM piquetean en Los Pueblos por incumplimientos

Estudiantes de Medicina de la UAM, denuncian la falta de docentes, el incumplimiento de horas clínicas y aún no retorno a las clases presenciales

La falta de varios profesores, el incumplimiento de horas clínicas y aún no retorno a las clases presenciales llevaron este viernes a los estudiantes de noveno semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Americana (UAM), a protagonizar u piqueteo a las afueras de las oficinas del centro de estudios, ubicado en Los Pueblos.

Los estudiantes vienen exigiendo desde hace tres años una respuesta al decanato, sin embargo, a la fecha no la reciben, situación que se les agravó con la pandemia, ya que insisten en mantener las clases virtuales y no presenciales.

Beatriz Vaca, una de las estudiantes afectadas, contó a La Estrella de Panamá, que la UAM no les da acceso a las instalaciones para resolver sus quejas y en reiterada ocasiones le han manifestado a la decana, Maritza Ortega sus demandas, pero solo se remite a preguntar por sus inquietudes para elevarlas, pero nunca les da respuesta.

"La respuesta de ella (la decana, Martiza Ortega) es la misma, que no nos tiene respuestas. De hecho le dijimos que se apoyara en nosotros y que nos consiguiera una reunión con la rectora, Verónica Arce y su esposo José "Pepe" Barrios, que es el dueño de la universidad, pero nos dijo, no, yo no puedo contactarme con ellos". Curiosamente, dijo, antes de eso Ortega les pregunto sus inquietudes que las elevaría ante los dueños.

"La Universidad no cuenta con los profesores completos, no cumple las horas de prácticas médicas y los profesores renuncian a mitad del semestre, debido a que no les pagan", insistió la joven.

La estudiante de medicina, explicó que la UAM no ha cumplido con los pagos que deben hacerle a las instalaciones de salud para que los estudiantes realicen sus horas clínicas por lo que no están completando el curriculum de la materia como estaba previsto, cuando tienen el pago de sus mensualidades al día.

Y agregó: "Los estudiantes estamos al día y necesitamos una atención de calidad para en el futuro ser doctores preparados".

Al cierre de está nota, la decana Ortega ni su oficina dieron a conocer su postura ante el reclamo de los estudiantes.