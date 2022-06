Panamá mantiene 15,328 casos activos de la covid-19; se reporta una nueva defunción

Panamá mantiene 15,328 casos activos de la covid-19 en todo el país, de los cuales 15,101 están en aislamiento domiciliario y 227 están hospitalizados, según un informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa).

Los que están en aislamiento se dividen en 15,082 en casa y 19 en hoteles. Los hospitalizados son 194 Sala y 33 en UCI.

En el país se han registrado hasta la fecha 904,355 casos acumulados de la covid-19, de los cuales 826 son casos nuevos positivos de este lunes 20 de junio. Se aplicaron 4,431 pruebas para una positividad de 18.6%.

Los corregimientos con mayor cantidad de casos positivos este lunes son: Bella Vista (Panamá) con 39 casos; San Francisco (Panamá) 37 casos; Juan Díaz (Panamá) 32 casos; Ancón 31 casos y Rufina Alfaro con 28 casos.

Para hoy se notifica una defunción que corresponde a las últimas 24 horas, pero se actualiza una de fecha anterior para 8,325 fallecidos acumulados y una letalidad que se mantiene en 0.9%.

El total de personas recuperadas por la enfermedad asciende a 880,702 de ellas 2,321 son nuevos recuperados hoy.

Paquete completo de medicamentos

Por otro lado, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reiteró que Panamá es el primer país de la región, que cuenta con los medicamentos Molnupiravir, Remdesivir y Paxlovid que se utilizarán en las fases tempranas de la covid-19 en pacientes de alto riesgo.

Estos son medicamentos antivirales y que actúan en las primeras etapas de la enfermedad, destacó Sucre, quien agregó que el Remdesivir se aplica por vía intravenosa y los medicamentos Molnupiravir y Paxlovid se suministran por vía oral.

Sucre hizo un llamado a la población para que acudan a colocarse sus dosis de refuerzos para así completar su esquema de vacunación.

“El no estar vacunado, no significa que no te vas a contagiar, pero ayuda a que el cuadro no sea severo al momento del contagio”, sentenció.

Circuitos que aplicarán vacunación esta semana

En tanto, la Operación Panavac-19 informó que esta semana hasta el 26 de junio, se aplicará la tercera dosis a mayores de 12 años en los circuitos 2-3, 6-1 y 7-1.

El circuito 2-3 comprende los corregimientos de Natá Cabecera, Toza, Capellanía, Villareal, Caño, Guzmán, Huacas, La Pintada Cabecera, Llano Grande, Potrero, Llano Norte, El Arino, La Loma, Piedra Gorda, El Palmar, Picacho, Olá, El Copé y La Pava.

Los puestos de vacunación del circuito 2-3 son el Centro de Salud del Copé, Centro Materno Infantil de La Pintada, Policlínica de Natá (CSS), Centro de Promoción de Salud de Natá y el Centro de Salud de Olá.

El circuito 6-1 comprende los corregimientos de Chitré, La Arena, Monagrillo, Llano Bonito y San Juan Bautista.

Los puestos de vacunación para los residentes en el circuito 6-1 son el Centro de Salud de Llano Bonito, Policlínica Roberto Ramírez de Diego, Cancha de Llano Bonito, Centro de Salud de Chitré, Centro de Salud de Llano Bonito y Centro de Salud de La Arena.

El circuito 7-1 comprende 44 corregimientos de la provincia de Los Santos y los puestos de vacunación en este circuito son el Minsa Capsi de Macaracas, Centro de Salud de Llano de Piedra, Centro de Salud de Sabana Grande, Centro de Salud de La Espigadilla, Centro de Salud de La Colorada, Centro de Salud de Santa Ana, Consulta Externa del Hospital Anita Moreno, Policlínica de Los San Juan de Dios, Centro de Salud de Guayabal y ULAPS de Tonosí

La vacunación contra la covid-19 se sigue colocando en todos los centros de salud, Policentros, policlínicas, Minsa-Capsi, hospitales nacionales y regionales del Minsa y de la CSS, así como en hospitales privados.

Informe de vacunación

Mientras que el Programa de Ampliado de Inmunización (PAI) reveló que hasta la fecha se han aplicado 8,354,744 dosis de vacunas contra la covid-19; de ellas 3,482,654 primeras dosis; 3,113,725 segunda dosis y 1,615,315 primera dosis de refuerzo.

Se han aplicado 434,575 pediátricas a niños entre 5 y 11 años; de las cuales 280,138 han sido en primera dosis para una cobertura de 87.7%.

La cobertura en la población mayor de 5 años es de 87.7% con una primera dosis; y con una segunda dosis el 78.4%. La cobertura en la primera dosis de refuerzo a partir de los 16 años es de 51.4%.

A través de las diferentes estrategias de la Operación Panava-C se siguen aplicando vacunas contra la covid-19 y del esquema de vacunación del PAI. Los hospitales privados que colocan la vacuna son: Hospital Nacional, Hospital Pacífica Salud, Panamá Clinic y Hospital Paitilla.