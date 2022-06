Cortizo aún con buena imagen; situación del país sigue igual o peor, según encuestados

Los panameños consideran que aún cuando el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen ha enfrentado varios cierres de calles y protestas a nivel nacional, mantienen una imagen buena del mandatario, según la encuesta de Gismo Services, S.A., preparada para La Estrella de Panamá.

El 50% de los ciudadanos panameños encuestados tiene una muy buena y buena imagen del presidente Cortizo, el 22% considera que mala, el 20% muy mala, y el 8% no sabe o no respondió.

De igual manera, consideran que el gobierno del presidente Cortizo ha manejado la pandemia de buena forma, ya que una gran mayoría de los entrevistados (79%) opina estar de acuerdo con la administración de esta pandemia.

No obstante, a pesar de esta percepción favorable hacia el gobernante, en términos generales, continua la opinión de los panameños en sentirse que Panamá no presenta una buena situación, debido a que solo un poco más de tres de cada diez entrevistados comentan que nuestro país tiene una buena situación. Un 67% opina que todo sigue igual o peor.

Panameños avalan gestión en vacunación y programas sociales

En las áreas en las que trabaja el presidente Laurentino Cortizo y su gabinete, el 79% avala los programas de vacunación Panavac, un 70% los programas sociales, un 70% el apoyo al sector agropecuario, el respaldo al deporte lo avalaron un 62%, en seguridad un 58%, en materia de generación de empleos solo un 48%, mientras que el combate a la corrupción un 46%, otro 44% en el manejo de la economía, 43% en el desarrollo de infraestructura, en educación un 42%, servicios públicos un 40% y turismo con tal solo un 38%.

En tal sentido, un 54% de los encuestados desaprueba la gestión en turismo, un 56% desaprueba la gestión en servicios públicos, un 55% no avala la gestión en educación, otro 54% no da su aval en lo relativo al desarrollo de infraestructura, 49% no le da buena calificación al manejo de la economía, un 48% desaprueba la gestión de combate a la corrupción y un 44% cuestiona el manejo en temas de generación de empleos.

Con estos resultados, un poco más de cinco de cada diez entrevistados considera que la seguridad está bien administrada. Mientras que aún cuando no se llega a cifras importantes sobre la opinión de como se esta manejando la corrupción, hay cierta tendencia en las opiniones del entrevistado a considerar que el gobierno se esta preocupando por reducir la misma.

En el mes de enero de este año, un 41% opinaba que se estaba trabajando de buena forma el manejo de la corrupción, pero para este mes de junio, un 46% opina estar de acuerdo de la forma en que se esta administrando.

También hay opiniones favorables hacia la administración del agro, ya que siete de cada diez panameños están de acuerdo con el manejo del agro en Panamá.

Por otro lado, según la encuenta, el 76% de los panameños entrevistados se siente entre seguro (41%) y alegre (35%), cuando escucha que el presidente Cortizo tiene un plan para mejorar la economía; mientras que un 24% se siente molesto.

Cuando se les informa que al presidente Cortizo le tocará finalizar con la gestión de la pandemia, el 46% se siente seguro y un 40% se siente alegre.

Además, según este estudio, siete de cada diez panameños son de la opinión que el gobierno puede resolver el problema de desabastecimiento de las medicinas en la Caja del Seguro Social, mientras que el 62% de los panameños consideran que se debe privatizar la recolección de la basura en Panamá.

La encuesta de Gismo Services, S.A. preparada para La Estrella de Panamá tomó una muestra de 1.800 panameños en todas las provincias más la comarca Ngäbe Buglé, y se realizó entre el 8 y el 12 de mayo de 2022.

Este estudio, como todos los que se hacen al amparo del Código Electoral, está sujeto a no reflejar la certeza de los resultados.