La lucha contra los Judas Iscariote

“En estos días en que Judas Iscariote es maldecido por sus actos corruptos y por sus fechorías en perjuicio del pastor más grande de la humanidad, debemos redoblar todos los esfuerzos para vivir en una sociedad correcta. No olvidemos a Kant cuando sentenció: “puedes porque debes”. “Si debemos vivir en un país decente, podemos lograrlo con el esfuerzo constructivo de todos los asociados”.

La depuración de los partidos

“La mayor crisis de la democracia se observa cuando la sociedad rechaza el comportamiento incorrecto de los partidos o cuando censura a la clase política por incapaz o por corrupta. La crisis solo la pueden conjurar los mismos partidos depurando su membresía y democratizando su vida interna. Si los organismos políticos no se purgan a sí mismos, la democracia corre el peligro de sucumbir o vivir un largo período de anarquía y zozobra”.

“Si los partidos políticos no toman, bien dosificado, el depurativo que reclama su organismo enfermo de cleptomanía y de gula, podría venir en acción recurrente el nocivo purgante totalitario que, además de extinguir al enfermo, se llevaría de calle a la precaria democracia obtenida con grandes sacrificios por el pueblo panameño”.

El diálogo como triunfo de la democracia

“Intuyo la necesidad de dos nuevos diálogos. Uno, relativo a la constituyente, idea salvadora que no tiene autorías. Subyace, como la vieja idea de la Universidad, en el hondón de la conciencia colectiva. La constituyente puede ser el producto de un acuerdo nacional en paz o el efecto de un desgarramiento interior. ¿Se espera el desgarramiento? El otro diálogo debe estar dirigido a la búsqueda de fórmulas que mitiguen los efectos devastadores de la globalización en la economía de los productores y en la economía de los consumidores”.

Caballitos de mi coche

“El aquilatamiento del carácter, hasta hacerlo inmune al servilismo, y el conocimiento de la verdadera historia, que apartaría al estudiante de la idolatría perniciosa, son hoy menesteres de urgencia notoria”.

Lecciones de un cruel asesinato

“Al morir Gallegos entendí que Panamá era sacudida por una tenebrosa crisis moral. Esa muerte que rompió tantos frenos convencionales por tratarse, repito, de un sacerdote, alentó la mano homicida de los mercenarios y de los autores intelectuales enquistados en el gobierno militar”.

¡Destapen, destapen, destapen!

“La libertad es hacer lo que la ley permite, y cuando se lesiona esa libertad, solo queda una alternativa: tomar el camino de la decencia que conduce a la restauración moral de las instituciones".

El papa, un hombre universal

“El compromiso humano cesa únicamente con la muerte”.

“Mientras exista un soplo de vida y si ese soplo lo alimenta el fuelle de la solidaridad y de la justicia, el hombre no abandona sus deberes”.

“Un hombre-pueblo nimbado por la fe, el optimismo y los ideales, a pesar de que su cuerpo permanezca marchito, el impulso vital se fecunda en los entretelones del alma”.

“Juan Pablo II es la expresión viviente de una verdad imbatible más fuerte que toda la materia del mundo, es el espíritu al servicio de la humanidad. Esta verdad explica por qué el sumo pontífice no abandona el cargo a pesar de sus sufrimientos, el ya no vive de su cuerpo ni en su cuerpo, vive de su espíritu lúcido y vigoroso”.

Panamá y los riesgos de la guerra

FICHA Un vencedor en el campo de los ideales de libertad: Nombre completo: Carlos Iván Zúñiga Guardia Nacimiento: 1 de enero de 1926 Penonomé, Coclé Fallecimiento: 14 de noviembre de 2008, ciudad de Panamá Ocupación: Abogado, periodista, docente y político Creencias religiosas: Católico Viuda: Sydia Candanedo de Zúñiga Resumen de su carrera: En 1947 inició su vida política como un líder estudiantil que rechazó el acuerdo de bases Filós-Hines. Ocupó los cargos de ministro, diputado, presidente del Partido Acción Popular en 1981 y dirigente de la Cruzada Civilista Nacional. Fue reconocido por sus múltiples defensas penales y por su excelente oratoria. De 1991 a 1994 fue rector de la Universidad de Panamá. Ha recibido la Orden Manuel Amador Guerrero, la Justo Arosemena y la Orden del Sol de Perú.

“Esta nueva realidad le exige al país, incluso como consigna estratégica, vivir y pregonar la paz. Porque en la paz democrática –existe la paz totalitaria de los sepulcros–, los pueblos débiles encuentran su seguridad y gracias a ella puede consolidarse la diplomacia como instrumento de la coexistencia pacífica. Luchar por la paz es el objetivo primordial en toda agenda de Estado”.

El gobierno, ayer y hoy

“A partir de diciembre de 1989 hasta el presente, no se ha abierto una sola fosa común para sepultar con la debida impunidad a los adversarios de los gobiernos democráticos. No se ha enviado al destierro a un solo disidente ni las cárceles sirven de domicilio inhumano a los que no piensan como piensa la clase gobernante. Ni se han destruido emisoras como se destruyó Radio Mundial y Radio Impacto, ni a nadie se le ha ocurrido rociar con ácido las rotativas de las imprentas, como le ocurrió al diario La Prensa. Los gobiernos democráticos que hemos tenido a partir de 1989 no han confiscado periódicos como ocurrió durante 20 años con El Panamá América, Crítica y otros diarios, ni en las cárceles se usa el recurso de las torturas como ocurrió con centenares de prisioneros durante la dictadura militar, ni en las playas de Coiba los detenidos son torturados y arrastrados por caballos, como ocurrió en los días iniciales de la tiranía con Floyd Britton hasta matarlo. Ni viene ocurriendo ahora, como ocurría ayer, que las auditorías fiscales caían como jaurías sobre los libros de contabilidad de las empresas de los adversarios para que todos sintieran que un rufián intracraneal estaba allí para atemorizar y rasgar la paz interior”.

La criminalidad azota al mundo

“En fin, los graves desajustes de toda índole que asfixian a estos pueblos de América merecen una política de Estado aprobada por todos los sectores que no escapan a los peligros de la delincuencia. La delincuencia, la de ayer y la de hoy, la de aquí y la de allá, no es fruto de decretos oficiales; ella responde a una estructura social que solo ve el delito y la pena, mas no al ser humano, y por no verlo a tiempo el niño descarriado de hoy podría ser el delincuente de mañana. De igual manera, todas las medidas preventivas o represivas deben estar dirigidas a la conciencia del delincuente, único recurso firme que puede lograr su voluntaria rehabilitación”.

La privatización o no hacia la luz, sin luz

“El desastre de las grandes corporaciones privadas de Estados Unidos, las quiebras dolosas o no de grandes consorcios mundiales o locales, tienen en jaque a todas las teorías creadas por el hombre para sustentar monopolios, para motivar el lucro o para darles a los asociados una gota de felicidad en el mar de precariedades en que vive el mundo del siglo XXI”.

Cuando las alturas se convierten en abismos

“La Carta Democrática Interamericana como documento antigolpista exige, seguramente, de los gobernantes la contraprestación de garantizar la democracia y abjurar del totalitarismo. Sin esa contraprestación, la solidaridad internacional con los gobernantes sin convicciones y sin temperamentos democráticos sería aberrante, perniciosa, hipócrita y criminal”.

