Iglesia asegura que la mesa única del diálogo debe ir finalizando la primera etapa

Los facilitadores reiteraron que no se trata de cerrar la mesa de diálogo abruptamente, sino de ir tratando los temas pendientes en los próximos días

La iglesia católica, que funge como facilitadora en la mesa única del diálogo, advirtió que la primera etapa del diálogo debería ir concluyendo.

Las organizaciones sociales y el gobierno han analizado siete puntos de los ocho que se establecieron en julio pasado, luego de tres semanas de protestas y cierres de vías.

El monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá dijo estar convencido de que no hay mejor forma de encontrar soluciones que a través del diálogo y en ese sentido indicó que la mesa de diálogo tiene dos fases, la segunda es con todos los movimientos sociales del país.

“Ir prolongando el diálogo nos está desgastando para otros espacios donde los movimientos sociales deben tener presencia. Debemos ir finalizando la primera etapa porque siendo honestos, en este diálogo no vamos a encontrar todas las soluciones, esto no se debe prolongar eternamente”, expresó monseñor Ulloa.

Los facilitadores reiteraron que no se trata de cerrar la mesa de diálogo abruptamente, sino de ir tratando los temas pendientes en los próximos días para concluir la primera etapa.

Monseñor Ulloa manifestó que “aquí no nos vamos a quedar 2, 3 meses hasta septiembre, octubre, noviembre, aquí todos han tenido su momento de gloria y exponen temas que no vienen al caso, no han sido concretos. Si todos colaboramos podemos ir cerrando esta primera etapa”.

Anadepo hizo un llamado a la reflexión indicando estar de acuerdo con el cierre de la primera etapa, por eso vinieron preparados con las listas para conformar las 11 comisiones de seguimiento. Además, consideran que el Gobierno Nacional no ha distribuido los productos Panamá en los supermercados, tiendas y abarroterías del país.

El Bastión de Lucha del oriente chiricano, comarca Ngäbe-Buglé y campesinos anuncian acciones permanentes para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos sobre la canasta básica de alimentos. "Basta ya de relajo, a nuestro pueblo se respeta".

El viceministro de Comercio e Industrias Omar Montilla aclaró que en ningún momento el Ejecutivo ha pretendido levantarse de la mesa como se ha dicho.

Montilla dijo que se han expuesto los acuerdos alcanzados: se ha logrado un 30% de descuento en medicamentos y la rebaja del combustible en $3.25 el galón, que han sido acciones concretas.

Mencionó que se están conformando equipos de trabajo para verificar que los comercios cumplan con los precios establecidos a los productos de la canasta básica. Agregó que se deben conformar las comisiones de seguimiento para abordar los temas en el campo.