Ordenan archivo de expediente contra auxiliares de vuelo

La Fiscalía Metropolitana de Delitos contra el Patrimonio Económico del Ministerio Público ordenó mediante resolución archivar la investigación penal que llevaba a cabo contra miembros del Sindicato Panameño de Auxiliares de Abordo (Sipanab), por la supuesta comisión de delito contra la fe pública, en la modalidad de hurto con abuso de confianza, en contra de esta organización.

De acuerdo con el Ministerio Público, en la investigación por denuncia interpuesta por Ariel Alberto Villarué, en representación de Rodolfo Stalin M., no se logró reunir elementos de convicción que permitieran comprobar algún hecho punible, desestimando la continuación del proceso en contra de siete personas del mencionado sindicato.

La resolución N° 228 del Ministerio Público advierte que no se pudo comprobar la existencia de un mal manejo por parte del ex secretario del sindicato, Germán Torres, y otros seis agremiados, advirtiendo que en la investigación no se logró la identificación de algún hecho delictivo por parte de estas personas.

Al respecto, Germán Torres, quien fuera secretario general del Sipanap en el período 2013-2016, dijo no entender por qué sin existir una causa para acusarle, los actuales dirigentes del sindicato insisten en llevar adelante este proceso.

Torres calificó como "una cacería de brujas" en su contra, ya que al no comprobarse manejo irregular alguno en su período, se le quiere endilgar una acusación sin fundamentos.

"En la última audiencia, quienes me acusaban no se presentaron a sostener su posición. No sabemos por qué estas personas tratan de manchar mi reputación personal y profesional, con una acusación que no tiene fundamento alguno", indicó el dirigente.