Presupuesto del Estado para 2023 es aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional

El proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2023, que asciende a $27.579.449.552 millones, fue aprobado este jueves en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.

El proyecto fue avalado con el voto de 58 diputados, recibió 4 votos en contra y no tuvo abstenciones. Los cuatro votos en contra fueron de los diputados de la bancada independiente.

Durante el debate, el diputado del Partido Panameñista Luis Ernesto Carles elogió que para el 2023 se le haya asignado al Órgano Judicial el presupuesto solicitado por este órgano del Estado.

"Los operadores de justicia no tendrán excusas en el 2023 para resolver la mora judicial en todas sus jurisdicciones", indicó.

No obstante, sostuvo que aunque votaría a favor del presupuesto, dijo no compartir que al ITSE, un centro de formación en competencias técnicas, no se le haya dado el presupuesto solicitado, sobre todo, cuando el mayor problema que el país tendrá en los próximos años es para la reactivación de la economía.

"No puede haber reactivación económica, sino se hace la inversión necesaria en materia de educación", indicó.

Por su parte, el diputado de la bancada independiente Gabriel Silva cuestionó el recorte presupuestario a diversos centros hospitalarios públicos del país, como el Instituto Oncológico Nacional.

De igual manera, insistió en que hay que recortar los gastos en privilegios innecesarios a la clase política y a la clase económica.

"Si bien se han dado algunos recortes en el gasto de viáticos, han habido incrementos en gastos de consultorías, promoción y en la planilla estatal", enfatizó.