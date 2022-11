El XX Congreso Nacional del PCCh y las relaciones chino-panameñas

El XX Congreso Nacional del PCCh tiene lugar en un momento crucial, que ve a la nación china embarcándose en un nuevo estadio de su proyecto país de revitalización nacional por la senda del “socialismo con características chinas”. Esta fase histórica tiene por meta alcanzar, bajo la conducción del PCCh, la modernización plena del país más poblado del planeta.

Del Congreso sale elegido, tal como lo estipula el estatuto del PCCh, el XX Comité Central del Partido, que a su vez, en su primera sesión plenaria, elige al nuevo equipo dirigente central del Partido — su Buró Político, de 24 miembros, y el Comité Permanente de este, de 7 miembros, encabezado por la figura núcleo del secretario general, en la persona, desde el XVIII Congreso del PCCh en 2012, de Xi Jinping.

Sobre los hombros de la nueva dirigencia del PCCh recae la histórica tarea de guiar, armada de los renovados y actualizados lineamientos estratégicos del Partido, producto de los debates del Congreso en torno al Pensamiento Xi Jinping sobre el Socialismo con Peculiaridades Chinas en la Nueva Era, a la nación china, por los próximos 5 años e incluso más allá, en un gigantesco, mancomunado, sincronizado y tesonero esfuerzo por alcanzar la meta de la modernización plena del país y, con ello, la materialización final del sueño, largamente abrigado por el pueblo chino, de la revitalización nacional, superando los previsibles e imprevisibles desafíos, derivados de un mundo que está experimentando cambios tan dramáticos y de tan grandes proporciones que no tienen precedentes en la última centuria.

No cabe duda de que los resultados del Congreso revisten significados de enorme trascendencia no solo para China sino, dados el tamaño del país y su ascendente posicionamiento internacional, también para el mundo.

El progreso de China, una nación de mil 400 millones de seres, casi un quinto de la población mundial, hacia la plena modernización no puede sino significar contribución sustancial y positiva a la paz y el desarrollo mundiales y a la promoción de la justicia, la equidad, la democracia y la libertad, valores, cabe señalar, no exclusivamente occidentales sino comunes de toda la humanidad y de los cuales el PCCh siempre ha sido un incansable defensor y activo promotor, no solo en forma declarativa sino también, y más loablemente, práctica, sacando, por citar un solo ejemplo práctico, a cerca de 100 millones de chinos de la pobreza extrema en escasos 40 años, dando solución a uno de los temas de derechos humanos más elementales por primera vez en la larga historia de China.

En la medida en que el PCCh es un partido político profundamente consciente de su ineludible responsabilidad histórica tanto para con el bienestar de su propio pueblo como para con la mejora de la gobernanza global en bien de un mundo más equilibrado, más estable, más armonioso y más próspero, China, bajo el liderazgo del PCCh, está resuelta a contribuir, con su propio desarrollo, al del mundo. Las iniciativas de la Franja y la Ruta, de Desarrollo Global y de Seguridad Global, así como el concepto de la construcción de una comunidad de destino de toda la humanidad, formulados por el presidente de la República Popular China y secretario general del PCCh Xi Jiping, se inscriben en este profundo e inamovible sentido de responsabilidad del PCCh y sus líderes, de generación a generación para, con China, con el mundo, con la humanidad. El XX Congreso Nacional del PCCh significa, en tal sentido, unas hojas de ruta más claras y más contundentes de avance. En esa misma línea de ideas, desde el punto de vista de las relaciones bilaterales chino-panameñas, que a nivel diplomático-político recién cumplen 5 escasos pero muy intensos y fructíferos años, los resultados del XX Congreso Nacional del PCCh van a significar renovado aliento infundido a la buena dinámica del trabajo conjunto chino-panameño por llevar más adelante y a mayor profundidad la agenda de cooperación bilateral en mutuo beneficio. De cara al próximo quinquenio de nuestras relaciones, que coincide con el del mandato del XX Congreso Nacional del PCCh, me siento plenamente convencido de que, fortaleciendo la confianza política entre una parte y la otra, y trabajando estrechamente de la mano, siempre actuando en pie de igualdad, respeto, comprensión y solidaridad, siempre enfocados en nuestros intereses comunes y cónsonos con los de la comunidad internacional, China y Panamá verán avanzar a pasos constantes y sólidos nuestros vínculos de amistad y cooperación para alcanzar cada vez más altos niveles de excelencia.

Embajador de China en Panamá