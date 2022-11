Los bomberos y el MP empiezan las investigaciones de la explosión en el PH Urbana

Bomberos de Panamá, este martes, durante la explosión en el PH Urbana. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Panamá entrarán hoy al edificio PH Urbana, ubicado en calle 54 Obarrio, para comenzar las investigaciones de la explosión que ocurrió en el piso 12, la mañana de este martes.

A las labores se sumarán las empresas aseguradoras para empezar las jornadas de limpieza y determinar qué edificios pueden ser habitados nuevamente, explicó Ángel Delgado, director de Calamidades Conexas de los Bomberos de Panamá.

“Vamos a estar en el edificio cero y en los adyacentes para que las personas puedan ir retornando lo más pronto posible”, informó el director.

El ensordecedor estallido del piso 12 del PH Urbana convirtió paredes, ventanales y balcones completos en escombros que cayeron sobre piscinas, calles, autos, y apartamentos aledaños a esta zona, ayer.

Hubo 20 heridos, de los cuales uno se encuentra en condición crítica en el hospital Santo Tomás.

Se evacuaron 600 personas del edificio Urbana (donde ocurrió la explosión) y de otros edificios cercanos, incluidos locales comerciales. Las autoridades trasladaron a 300 personas a multifamiliares temporales.

El procurador encargado de la Nación, Javier Caraballo, se presentó a la zona y comentó que se encuentran evaluando la seguridad del área para que los técnicos y los fiscales puedan desarrollar las investigaciones de oficio.

“En este momento lo que se hace es asegurar el área para que los trabajos de investigación se puedan hacer sin riesgo”, dijo el procurador.

Entre el personal que dispondrá el Ministerio Público se encuentran los peritos de hermeticidad, estructurales, y todos los que permitan esclarecer los hechos.

Caraballo indicó que por ahora no especularán sobre un posible delito hasta obtener los resultados de las investigaciones que les permita deslindar responsabilidades.

Tras las especulaciones de una posible fuga de gas como causa de la explosión, el director de Calamidades Conexas de los Bomberos sostuvo que se revisaron los edificios adyacentes y se comprobó que no tienen ningún problema con los sistemas de distribución de gas.

“Se pudo corroborar que fue una pieza que se reparó por la administración de ese edificio, por lo que es importante destacar que el edificio siniestrado no tuvo ningún inconveniente en días anteriores”, expresó Delgado, este martes, en conferencia de prensa. No obstante, el director de Calamidades Conexas de los Bomberos dijo que no se descarta ninguna hipótesis y las investigaciones determinarán las causas de la explosión.

Según Delgado, un cilindro de 25 libras de gas debe estar expuesto a altas temperaturas para que explote, por lo que es poco probable que haya sido un tanque de gas.