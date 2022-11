Cámara de Comercio de Colón preocupada por el mantenimiento del ornato y aseo

Calles anegadas, basura, desperdicios y desechos fueron la primera impresión que este martes llevaron de Panamá más de 5,090 turistas y 2,097 tripulantes de crucero que desembarcaron este 8 de noviembre, en la ciudad de Colón, provincia de igual nombre, lo que preocupa a la Cámara de Comercio de Colón (CCC) y hacen un llamado a autoridades locales, la empresa privada y la ciudadanía a mantener el ornato y el aseo.

Personal de aseo recolecta una gran cantidad de basura de alcantarillas en la ciudad de Colón. Cedida

A través de un comunicado de prensa, la CCC pidió a la autoridades nacionales acelerar el paso con las reparaciones de las bombas pluviales de la ciudad de Colón y ejecutar un plan mantenimiento constante y rutinario de las mismas. Dicho plan debe contar con el presupuesto necesario para garantizar su sostenibilidad.

También hicieron un llamado a las autoridades locales, para que sean más enérgicos en los llamados de atención y multas a ciudadanos y/o empresas que hagan incorrecta disposición de la basura. Además, redoblar esfuerzos e iniciativas como el reciente operativo “tsunami” para dar seguimiento al ornato, orden y aseo de la ciudad de Colón. Dichos operativos deben hacerse de manera periódica y constante.

La CCC invitó a la empresa privada hacer la correcta disposición de desechos en lugares apropiados, ya que así la empresa recolectora de desechos no tendría que redoblar los esfuerzos para la recolección de basura.

Finalmente exhortaron a la sociedad civil esforzarse para una la correcta disposición de desperdicios, desechos y basura en los lugares apropiados (cestos, tinacos, tambuchos, etc.). En este último punto, la CCC hizo hincapié es que "se necesita contribuir mediante el pago de la tasa de aseo que tiene una alta morosidad por parte de los contribuyentes".

Por su parte, Michael Chen, presidente de la CCC, destacó que para dar una mejor cara y garantizar la atracción de inversiones, es importante un cambio de actitud y de forma de pensar sobre la correcta disposición de la basura.

“Tenemos la oportunidad de oro para cambiar nuestra provincia. Muchos piensan que no debemos atraer a turistas por la apariencia de nuestra Ciudad; ¿pero si no lo hacemos ahora, entonces como reactivamos la economía? ¿Si no lo hacemos nosotros, entonces quién? Durante la temporada de cruceros, se espera la llegada de más de 125 embarcaciones con un aproximado de medio millón de turistas en la provincia de Colón. En promedio, 40% de los pasajeros reserva tours y actividades en la ciudad de Panama, pero el 60% restante decide explorar y caminar Colón y sus atractivos, tal como lo evidenciamos ayer”, manifestó a través de una nota oficial.

Y agregó que Con respecto a la seguridad de visitantes, se aplauden los esfuerzos realizados por el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional para custodiar, vigilar y proteger a los cruceristas que visitan Colón. Hasta la fecha no se han reportado incidentes con los mismos y se exhorta a seguir con el seguimiento necesario y a no descuidar otros sectores en materia de seguridad.

Solo el pasado 31 de octubre, Chen destacó en sus redes sociales lo bonito de ver cruceros en Colón.