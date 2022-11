Director del IDAAN aboga por transformar la entidad sin modificar la ley

Para Juan Antonio Ducruet más que hablar de ajustes de tarifas, hay que apostar en invertir más en el IDAAN para darle sostenibilidad al sistema. Gustavo A. Aparicio | La Estrella de Panamá

El Gobierno Nacional no impulsará cambios a la ley del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), pero avanza en un proceso de transformación de la entidad, que según su director Juan Antonio Ducruet, ya está en funcionamiento y sus resultados asegura, se verán a finales de 2023.

"Si hay que cambiar la ley se hará, pero en este momento la prioridad es cambiar la institución, cambiar la cultura, cambiar la estrategia para mejorar el servicio", aseguró Ducruet, quien está al mando de Idaan por segunda ocasión. Anteriormente en el Gobierno del presidente Martín Torrijos también ocupó el mismo cargo.

No obstante, aún luego de su primera gestión en esta institución y las realizadas por directores generales de posteriores gobiernos, la realidad del Idaan ha cambiado poco.

Los clientes del Idaan mantienen una morosidad de $107 millones, la institución produce 350 millones de galones de agua al día, pero tiene una pérdida comercial del 40%. (La mitad de ese 40% llega a las casas, pero no se factura).

Y además, en lugar de ser una empresa pública rentable, apenas genera o factura $120 millones anuales, pero necesita para operar $200 millones por año. El resto del dinero lo aporta el Estado con transferencias presupuestarias.

¿Pero qué necesita el Idaan para ser una empresa rentable?

Para Ducruet se requiere un proceso de transformación que asegura ya se inició y que tiene tres pilares fundamentales: Inversión pública, modernización digital del Idaan y la mejora de la gestión comercial.

Todo esto incluye inversión en infraestructura para la producción de agua potable, invertir en el capital humano, invertir en el capital organizacional; es decir, que sea una empresa que funcione siempre por procedimientos, que se trabaje con base en la transformación digital, que haya una transformación documental o que no haya papeles y que todo sea a través de tecnología, que la factura les llegue a los clientes al celular o que puedan pagar sus cuentas por banca en línea, explica Ducruet.

"Eso va a estar en el 2023. Ya esto arrancó, hay transformación de marca, hay transformación de imagen, vamos a tener equipos nuevos, vamos a mejorar las cuadrillas. Es todo un proceso para cumplir mejor con las expectativas de nuestros clientes, ya sea desde que pongan una denuncia por una fuga, que les sea más fácil pagar sus cuentas, hasta asegurarnos que el consumo sea medido para que todo el sistema funcione independientemente de la tarifa", indicó.

En el tema presupuestario Ducruet consideró que al Idaan hay que tratarlo como al Metro de Panamá o como tratan a las empresas hidroeléctricas, al referirse a los subsidios estatales que estas reciben por prestar un servicio público de interés social.

"El Metro de Panamá es una empresa pública y funciona como una empresa de primer mundo. Mucha gente cree que el Idaan debe parecerse a la ACP, que es un gran modelo, pero creo que nos debemos parecer más al Metro. Lo importante es que sea rentable, no quien paga qué porcentaje del ticket, porque al final esta empresa tenemos que mejorarla y hacerla que funcione”, precisó.

¿Ajuste de tarifas?

Al ser consultado sobre la posibilidad de que sea ajustada la tarifa, Ducruet aseguró que esto es muy poco probable.

“Lo que sí es muy probable es que quien tiene la capacidad de pagar el agua y no la pague, se la corten y eso va a ser el otro año, porque la gente tiene que ponerse al día porque esta institución es de todos".

Lo que sí no descarta Ducruet es que a futuro se pueda aplicar un ajuste en la tarifa, según el nivel de consumo. La tarifa actual ronda los 20 centavos por metro cúbico.

Esto funcionaría aplicando una tarifa escalonada en donde el cliente tendría un mínimo vital de consumo pagando la tarifa actual, pero el que rebase el porcentaje del tope de consumo vital, tendría un ajuste incremental en la tarifa para que el cliente ahorre.

Además una persona normalmente consume en promedio 80 galones de agua diarios, pero hay sectores en donde el consumo supera los 120 galones diarios.

“La tarifa incentiva el ahorro o castiga el despilfarro”, indicó Ducruet.

Indicó que en la parte residencial eso no es el objetivo en este momento, y no pretenden tocar las tarifas residenciales, sino que irán primero por la eficiencia en la medición, porque es importante que el Idaan mida para que el cliente pague lo que consume.

En tal sentido, señaló que el Idaan les está ofreciendo a sus clientes descuentos, arreglos de pago y otras facilidades hasta el 31 de diciembre.

Aseguró que su obligación es cobrar el agua y detalló que entre el 85% a 90% de los clientes de la entidad recibe agua 24 horas.

"Yo no estoy contento con el otro 10% que por alguna situación no la reciba. A mi me da vergüenza que como Estado tengamos este atraso en la inversión, pero eso no quiere decir que el otro 85 a 90% que sí la recibe tenga un argumento para no pagarla, porque encima es muy barata y yo necesito que la paguen para que la usen racionalmente", concluyó.