¿Estaría en jaque la credibilidad del TE?

El Tribunal Electoral, una de las instituciones con mejor reputación a nivel de estado, contaba en noviembre de 1998 un índice de confianza de 85.2%, de acuerdo con una encuesta de Dichter & Neira, pero para mayo de 2004, había caído a 44.3 %, lo que es indicativo de una caída paulatina a lo largo de los años. El escándalo por las irregularidades en el proceso electrónico de recolección de firmas de respaldo a precandidatos a cargos de elección popular por la libre postulación, podría haber disminuido aun más el porcentaje. ¿podría estar la credibilidad del Tribunal Electoral en jaque?

Para tener una idea, La Estrella de Panamá consultó a cuatro personas y aunque no se trata de un estudio formal, sus respuestas pueden ofrecer una idea de qué impacto ha causado este último escándalo en la credibilidad del TE,

El analista José Eugenio Stoute, el general Rubén Darío Paredes, el ex candidato presidencial Ricardo Lombana y el abogado y catedrático, Miguel Antonio Bernal, participaron de este sondeo informal.

Los cuatro coincidieron en señalar que el TE sí ha perdido credibilidad. Fue con la denuncia del precandidato a diputado por el circuito 8-4 Gabriel Menasche, que se reveló que basta con tener el padrón electoral para burlar el sistema de recolección de firmas.

José Eugenio Stoute, dice que la denuncia de las irregularidades en el proceso de recolección de firmas, evidencia un error tecnológico que quizás no sea intencional por parte del Tribunal Electoral, sí es su responsabilidad que este sistema sea fuerte e inviolable.” ¡Ni siquiera son capaces de garantizar si se ha cometido un delito!”, dice.

La última encuesta de la firma Gallup Panamá realizada en agosto de 2022, reveló que el 57% de los entrevistados no confían en la transparencia de la entidad, mientras que el 42% dijo que confía mucho o algo y un 1% dijo que no sabe o no respondió.

A pesar de ello, el general Rubén Darío Paredes considera que el Tribunal Electoral aún goza de credibilidad, sin embargo, asegura que, sí la ha perdido y bastante, “si hay, pero no la que tenía hace cuatro años atrás, aún se conserva pero no tan evidente como antes y esto genera preocupación en la ciudadanía”.

Aunque se espera que en la medición de las encuestadoras para el mes de octubre, sobre la credibilidad del Tribunal Electoral, aumente el porcentaje de desconfianza, esto podría variar dependiendo de la agilidad en las investigaciones y auditorías forenses de la institución a las firmas recogidas por los activistas utilizando las aplicación.

Pero esta entidad encargada de organizar los torneos electorales, debe garantizar la seguridad y confiabilidad en esta aplicación para la recolección de firmas de respaldo, ya que a juicio de Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino, resulta inaceptable que él TE, invierta dinero de todos en el desarrollo de una plataforma tecnológica a través de la cual haya reconocimiento de datos biométricos o faciales pero que sea tan débil, vulnerable a tal punto que se pueda burlar.

Para el abogado y catedrático, Miguel Antonio Bernal, el Tribunal Electoral es una institución dedicada a defender a la partidocracia con todo lo que eso conlleva. “El Tribunal Electoral no ha perdido la oportunidad de demeritar y desacreditar a la libre postulación, no hay duda de ello”.