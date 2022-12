Irma Hernández: 'Interrupción del embarazo no es parte de nuestra propuesta para San Miguelito'

Irma Hernández busca una candidatura para la Alcaldía de San Miguelito. Abel Herrera | La Estrella de Panamá

La aspirante por la libre postulación al cargo de alcalde de San Miguelito Irma Hernández aseguró que busca “transformar el distrito” y no inmiscuirse en modificaciones a la norma que trata el tema del aborto en Panamá.

Hernández dijo en el programa “Portada”, de La Estrella de Panamá, que entre sus propuestas “no está” contemplado impulsar el aborto y que legislar sobre este tema le corresponde al Legislativo.

“No es facultad de un alcalde, no está dentro de sus funciones las transformaciones de la ley sobre la interrupción del embarazo”, puntualizó la abogada, quien busca firmas para estar en la papeleta de las elecciones generales de 2024.

Hernández afirmó que está a favor de que se cumpla con la ley existente de Panamá sobre interrupción del embarazo, que permite el aborto cuando está en peligro la vida o la salud de la madre, o la gestación es producto de una violación. La precandidata insistió en que esa norma no se cumple, en particular con los embarazos de adolecentes y de niñas abusadas.

También se pronunció sobre los cuestionamientos en torno a un viejo video que circula en redes sociales, en el que se la ve bailando una canción proaborto que llama a “quemar iglesias”.

“Sobre ese punto tengo que pedir disculpas a mi Iglesia, a mi colegio Pureza de María, a la Universidad Santa María la Antigua, a mi feligresía de la iglesia San Juan Apostol (...) pido disculpas por haber salido en un video en donde se ofende a mi Iglesia“, dijo Hernández que argumentó que este fue un video realizado años antes cuando era “más joven”, y reiteró que fue un error.

En cuando a la polémica surgida por las fallas de la app y la anulación de firmas, expresó su preocupación por la inhabilitación de algunos activistas que buscan firmas. Manifestó que muchos han sido suspendidos sin haber recibido explicación ni haber tenido un proceso.

“¿Por qué me sancionas?, si todavía no me has dicho cuáles son mi errores (...) hay un evidente fallo en el debido proceso. Si lo comparamos con un proceso penal, yo estaría siendo sentenciada a cárcel sin haber tenido un juicio”, subrayó.

Igual cuestionó lo que definió como “cruce de firmas” en el proceso de anulación de rúbricas, un caso en el que le aparece a precandidatos firmas dirigidas a otros aspirantes. Que aunque al final estas terminan descartadas, no se explica qué hacían firmas con un precandidato distinto a la voluntad del firmante.

“Eso sí es preocupante por que estamos hablando de datos sensitivos de las personas y esto está avalado por la ley de datos”, dijo.

Hernández considera que el Tribunal Electoral ha “improvisado” al momento de atender el tema de la auditoría de firmas y las críticas a la app, lo que en su opinión ha dejado dudas que deben ser subsanadas por la entidad. “El proceso se ha visto empañado. Hay que recobrar la credibilidad, principalmente para la ciudadanía”.