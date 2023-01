Un año con expectativa económica, política y judicial

Para el presidente de la Apede, Temístocles Rosas la principal preocupación de este gremio empresarial que impide una mayor reactivación de la economía del país, es la falta de generación de empleos permanentes. Archivo | La Estrella de Panamá

El aspecto político, económico y judicial, sin duda, marcarán la agenda del país durante este año.

Los partidos políticos deberán realizar sus primarias para definir su oferta electoral del 2024 y hoy, a un año y medio de las elecciones generales del 5 de mayo, y en medio de pugnas internas en varios colectivos, no existe una figura presidencial con garantías para llegar al Palacio de las Garzas.

Las primarias empezaría a despejar ese panorama.

Para el analista político, Edwin Cabrera los panameños tenemos que saber que el año 2023 está dividido en dos partes, políticamente hablando,

Los partidos políticos comienzan a definir sus candidatos presidenciales a mediados de junio de este año. Archivo | La Estrella de Panamá

Por un lado, está el año pre electoral y al final del mismo, un año electoral.

“Las dos cosas van a ocurrir este 2023, a diferencia de hace cinco años, porque según las reformas al Código Electoral, en el 2023 inicia un periodo de definiciones de candidatos de los partidos y demás , pero luego en la otra mitad de 2023 ya están las otras candidaturas listas”, dijo.

Cabrera alega que la presidencia del país está abierta para cualquiera opción.

“Por más encuestas que inventen y publiquen no hay ninguna figura que uno pueda decir que es un sólido candidato, porque el escenario está demasiado abierto como para que ocurra de todo”, indicó.

El también analista político José Eugenio Stoute consideró que el escenario será muy distinto si el expresidente Ricardo Martinelli no es inhabilitado. “Si lo fuese, todo cambia y por ello habrá que esperar el desenlace de dicha situación”.

Sostuvo que de igual manera, si el presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux logra conservar el partido, no le cabe la menor duda que en torno a su candidatura se materializará una importante alianza de partidos.

“Si, por el contrario, la diputada Yanibel Ábrego logra capturar la presidencia del partido Cambio Democrático, su alianza dependerá de la sobrevivencia o no de Ricardo Martinelli como candidato. Si no lo fuese, no debe sorprendernos entonces que cierre una alianza con el Partido Revolucionario Democrático”, precisó.

En torno al partido gobernante, Stoute manifestó que será compleja y muy despiadada la lucha por la candidatura del PRD, puesto que el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo tendría serios contendientes.

"En resumen, el 2023 será un año electoral cuyos resultados son difíciles de prever de momento", enfatizó.

Si el escenario político está lleno de nubarrones, en el económico no hay nada despejado para algunos analistas

El aspecto económico no pinta bien para Panamá por lo que ocurre en Estados Unidos, analizó Cabrera. Peor aún cuando se desconoce si el Gobierno está tomando o no las medidas necesarias para enfrentar esa realidad económica estadounidense que puede rebotar en el país.

El economista Felipe Argote analiza el panorama económico desde diferentes variables.

Son más de doce variables que tienen que ver no solamente con el Producto Interno Bruto, sobre cómo evoluciona el petróleo, la inflación o el desempleo. Hay que ver también el tema minero que es determinante para alcanzar el crecimiento del 5.5% que se espera o que el país entre en una recesión, señaló.

Agregó que la recuperación que hemos tenido en este último periodo ha sido por el sector externos, como el logístico, Canal de Panamá y la exportación minera. porque la producción interna no ha mejorado nada.

“Esos son los factores que han determinado la recuperación económica, pero hacia adentro no ha habido tal cosa porque la informalidad creció y el desempleo está casi al 10%”, indicó.

Aseguró que la economía interna tiene una pérdida de demanda debido a que hay desempleo y el empleo que hay es precario, por lo que ve con incertidumbre la situación económica de lo que puede esperarse en el 2023.

Argote manifestó que para contrarrestar esta situación, se debe fomentar la demanda interna, creando empleos productivos por parte del Estado, no compitiendo con la empresa privada, y activando el sector construcción con proyectos como el cuarto puente sobre el Canal de Panamá por ejemplo o haciendo el tren hacia Chiriquí, y en el área privada, exigirle que cumplan con la ley, y que no fomenten empleos informales. "El que quiere crear empleos, que pague vacaciones y seguro social", destacó.

Por su parte, el economista y financista David Saied sostuvo que su pronóstico es que en este 2023 la economía seguirá creciendo, por encima del 5%.

“La inflación seguirá contenida por debajo de 2%, pero las tasas de interés de créditos subirán, afectando a consumidores y empresas", advirtió.

Agregó que el desempleo bajará, pero no tanto como el crecimiento. “La economía se ha venido recuperando, hay sectores que todavía les falta un poco para llegar a su nivel del 2019, pero ya son menos, como el sector construcción y el turismo”, concluyó.

Mientras que para el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Temístocles Rosas la principal preocupación de este gremio empresarial que impide una mayor reactivación de la economía del país, es la falta de generación de empleos permanentes.

“Esa falta de generación de empleo es donde tenemos que volcar estrategias para que se puedan generar esas plazas de empleos. Ahora mismo nuestra composición del empleo que se está generando son empleos de contratos definidos por proyectos, no estamos generando empleos permanentes, también estamos generando una alta informalidad””, señaló.

Sostuvo que esta informalidad no es el emprendimiento sostenible que muchos hablan, sino la búsqueda de la subsistencia, por lo que consideró que esa no es la forma como se quiere ver nuestra economía, por lo que hay que reactivar de forma conjunta entre el Gobierno y la empresa privada las estrategias para generar puestos de trabajos.

No obstante, Rosas sostuvo que hay muchos riegos en ciernes a los que hay que ponerle mucha atención , como el tema de la Caja de Seguro Social, las listas grises y el tema del riesgo soberano.

“Son cosas que nos pueden impactar y nosotros tenemos que estar ávidos para encontrar las fórmulas para seguir creciendo”, recalcó.

Al escenario político y económica durante el 2023, se suma el judicial. Tres juicios de alto perfil se realizarán este año: Caso Odebrecht, en el que fueron llamado a juicio los expresidente Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, el caso “New Business” y el Lava Jato, éste último en el que está involucrado la desaparecida firma de abogado Mossack y Fonseca.