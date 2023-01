Rechazan recursos a hermanos Martinelli

Harry Brown, politólogo Archivo | La Estrella de Panamá

El Juzgado Segundo Liquidador rechazó dos recursos presentados por la defensa de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Las solicitudes pretenden suspender la orden de detención preventiva y la detención con fines de extradición de los imputados por los presuntos delitos contra el orden económico, blanqueo de capitales, en los casos Blue Apple y los sobornos de Odebrecht.

Los hermanos pagan una pena en Estados Unidos por haber utilizado el sistema financiero de ese país para blanquear $28 millones producto de coimas recibidas de la constructora brasileña. No obstante, están a punto de ser liberados tras cumplir la condena de 36 meses impuesta por el juez Raymond Dearie, del distrito este de Nueva York, que tomó en consideración el tiempo que estuvieron detenidos en Guatemala antes de su extradición. Aunque en el expediente de Nueva York no se han publicado nuevos avisos sobre la liberación de ambos, durante la audiencia celebrada en junio de 2022, la defensa estimó que sus clientes podrían abandonar la cárcel este mes de enero.

Mientras, los abogados en Panamá parecen empezar a preparar el terreno para su llegada. Sin embargo, el Tribunal explicó que no es viable dejar sin efecto la orden de detención preventiva antes mencionada por cuanto ha sido revisada y debatida ampliamente al momento de resolver lo concerniente a las solicitudes de fianzas de excarcelación, las cuales fueron incluso elevadas en grado de apelación, en cumplimiento con el principio de doble instancia; por ende, procedió a rechazar de plano dicha petición.

En la audiencia de Nueva York se habló de una posible deportación a Panamá una vez finalizado el tiempo de confinamiento. En este sentido, el Juzgado Segundo Liquidador justificó su decisión al no haberse formalizado el trámite de extradición que debe iniciar por una solicitud del Ministerio Público a la Cancillería y esta, a su vez, a sus homólogos estadounidenses.

Luis Enrique Martinelli Linares (c), hijo del expresidente Martinelli, en una foto de archivo. EFE

Sobre la solicitud de suspender la orden de detención con fines de extradición de los imputados, el juzgado manifestó que, a la fecha, el Tribunal no ha formalizado el trámite correspondiente, por tanto, no puede dejar sin efecto un acto no desplegado, lo que resulta improcedente de acuerdo con el artículo 708 del Código Judicial.

El procurador general de la Nación, Javier Caraballo, “espera que en coordinación con las autoridades estadounidenses sean devueltos a nuestro país para que respondan por las investigaciones a que están sometidos”.

La defensa interpuso un amparo de garantías que aún no ha sido resuelto, así como tampoco una solicitud de fianza por el juez de la causa.

Caraballo se refirió al tema en un acto de terminación del proceso de selección de 43 nuevos fiscales adjuntos y 54 asistentes operativos que tomaron posesión este lunes. El proceso, sin precedentes, convocó a los interesados a participar y se escogió a todos aquellos que pasaron el proceso de selección de destrezas, conocimientos jurídicos y aptitudes.