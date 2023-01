Nellys Herrera: Debe haber un nuevo pacto social para combatir la violencia contra la mujer

Nellys Herrera, directora del Inamu Abel Herrera | La Estrella de Panamá

Las mujeres que se encuentran en situación de violencia deben enfrentar, al mismo tiempo, a su agresor y un sistema que en varias ocasiones las termina revictimizando.

Una situación que se manifiesta desde la falta de apoyo que pueden tener las mujeres por parte de su familia, pasando por la insensibilidad ante el acoso callejero o la incapacidad de la justicia para atender las denuncias de las mujeres violentadas.

La directora del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Nellys Herrera, destaca que nos encontramos ante una violencia estructural que presenta como “normal” diversos tipos de violencia de género.

“Cuando una mujer se atreve a romper el círculo de la violencia, los estudios indican que han pasado alrededor de siete años para que ella se atreva a presentar esa denuncia (...) (peor) cuando llegas a las autoridades competentes y te cuestionan sobre si lo que estás haciendo es lo correcto”, señaló Herrera este martes en “Portada” de La Estrella de Panamá.

La funcionaria explicó que estas formas de violencia se sostienen sobre viejas ideas arraigadas en la sociedad, que ubican a las mujeres en roles de subordinación al hombre, cuando estas podrían cumplir tareas y roles en perfecta igualdad con sus pares masculinos. Aun peor, ubican a las mujeres como objetos a disposición unilateral de los hombres.

“Hay violencia simbólica, es sexismo. Todos crecimos pensando que ese era el modelo (...) la sociedad vive dentro de esta violencia simbólica que es ratificada todos los días desde las canciones, las películas, los programas de televisión, y te dicen que eso está bien, que es normal”, manifestó Herrera, en referencia a las formas de violencia como el acoso callejero o al control machista que ejercen algunos hombres a sus parejas cuando están en una relación.

En materia judicial, Herrera indicó que hay instancias en la administración de justicia que no están operando, lo que deja en indefensión a las mujeres maltratadas a pesar de que existe la Ley 28 que establece mecanismos para combatir la violencia de género.

“Con la Ley 28 se crea una gran cantidad de instancias, que no están funcionando de la mejor manera. Se crean, por ejemplo, fiscalías especializadas en materia de género; esas fiscalías aún no existen. Tenemos una gran cantidad de tareas en las que no hemos avanzado”, subrayó la directora del Inamu.

Herrara también hizo un llamado a respaldar la campaña “StandUp”, que impulsa el Inamu para combatir el acoso callejero. Enfatizó la importancia de que tanto hombres como mujeres se involucren para frenar la violencia de género.

“Hay mucho por hacer y es allí donde yo insisto en que debemos tener un nuevo pacto social, para que nos involucremos todos desde nuestros espacios. No puede ser solo una tarea del Estado (...) requiere de un pacto donde la sociedad comprenda que a todos los que estamos aquí, nos formaron normalizando la violencia”, aseguró.