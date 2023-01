Nacimientos vivos: continúa la tendencia al decrecimiento

La condición de actividad económica de la madre, resultó en que el porcentaje más alto fue de aquellas no económicamente activas con 79.5%

Las cifras de nacimientos vivos en Panamá siguen mostrando una disminución.

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), publicado a finales de diciembre de 2022, con cifras de 2021, detalla que para ese año se reportaron 66.498 nacimientos vivos.

Eso representa una tasa natalidad de 15.3 nacimientos por cada mil habitantes, mostrando una disminución de 6.2% al compararlo con la tasa de 2020.

A nivel de país, la tasa de fecundidad general fue de 60.3 nacimientos vivos por cada mil mujeres en edad fértil, donde se destacaron las comarcas Emberá 122.5 y Ngäbe Buglé 131.9 con las mayores tasa; mientras que las provincias con las tasas más bajas fueron: Panamá 46.6, Los Santos 47.4 y Herrera 50.2.

Respecto a la edad de la madre, los grupos que registraron los más altos porcentajes de nacidos vivos fueron: de 20 a 24, 25 a 29 y 30 a 34 años con 28.3, 24.8, 18.7, respectivamente, detalla el informe del Inec.

Los porcentajes de nacimientos vivos, con relación al estado conyugal de la madre mostraron el más alto nivel en las madres unidas con 71.6% y el más bajo en las separadas, divorciadas o viudas con 0.2%.

Al observar, señala el Inec, la condición de actividad económica de la madre, resultó que el porcentaje más alto fue de la no económicamente activa con 79.5%; mientras que la económicamente activa representó solo el 17.8% de las madres.

Con relación a los padres, las ocupaciones no identificables o no declaradas representaron el mayor porcentaje con 42.6% seguido de los trabajadores no calificados de los servicios, la minería, construcción, industria manufacturera, transporte y otras ocupaciones elementales, los cuales reflejaron el 15.1%.

Mortalidad

Para el 2021, los registros de las defunciones en la República de Panamá fueron de 24.663, representando una tasa de 5.7 decesos por cada mil habitantes.

Con relación a las defunciones, a nivel nacional, los porcentajes más altos se reflejaron en la provincias de Panamá 36.8%, Panamá Oeste 14.0% y Chiriquí 13.2%, haciendo un total de 64.0% de las defunciones registradas; mientras que los datos más bajos se presentaron en las comarcas de Emberá 0.1%, Kuna Yala 0.8% y la provincia de Darién 0.9%.

Entre las principales causas de muerte, en primer lugar estuvo el SARS-CoV- 2 causante de la enfermedad de covid-19 alcanzando el 14.2%, seguida por los tumores (neoplasias) malignos 13.3%, las enfermedades isquémicas del corazón 10.2%, las enfermedades cerebrovasculares 7.3% y la diabetes mellitus 6.7%, conforme a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE).

Para el 2021, en la tasa de mortalidad infantil en comparación al 2020, se apreció un aumento en la provincia de Bocas del Toro con una tasa de 29.0, en la Comarca Kuna Yala de 16.6 y Chiriquí de 13.9.

Mientras tanto, las tasas más bajas fueron en la provincia de Los Santos 6.7, seguida de la Comarca Emberá 8.1 y la provincia de Herrera 8.4.