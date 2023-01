Sanción de EEUU a Martinelli ‘crea una alerta para todos sus intereses y entorno’, dicen analistas

La designación del expresidente de la República, Ricardo Martinelli como inelegible para ingresar a EE.UU. por su participación en actos de corrupción significativa, ha sido objeto de análisis sobre las afectaciones que tendría sobre su candidatura presidencial para las elecciones del 5 de mayo de 2024.

Julio Villalobos, consultor de campañas políticas, opinó que el mensaje que envió el pasado miércoles, el Departamento de Estado norteamericano, a través de su secretario, Antony Blinken, deja clara cuál es la posición de Ricardo Martinelli como empresario, individuo y político; ante el gobierno de los EE.UU. Villalobos señaló que, la designación del ex mandatario panameño, es algo más que una supresión de visado, ya que la forma del anuncio “crea una alerta para todos sus intereses y entorno”.

“Si bien, esta medida del gobierno de EE.UU. no significa la inhabilitación como candidato presidencial ni tampoco las prohibiciones tácitas que conllevan otro tipo de sanciones más explicitas, de algún modo, deja la sensación de que existe un interés fijado en torno al ex mandatario panameño, de índole político, económico y judicial”, explicó Villalobos. Ante este escenario, el experto en política indicó que, comienza un nuevo juego, con cambio de arbitro incluido; que circunscribe las decisiones por parte de la administración de justicia panameña en cuanto a los juicios que comienzan este año. También a juicio de Villalobos, entrarían otros factores inherentes como lo son: el proceso electoral en ciernes, la actividad financiera bajo otros términos de regulación; además de todo lo que implica el costo de vinculación y endoso a las causas personales del ex mandatario panameño.

Para el abogado y analista político, Alfonso Fraguela, círculos políticos adversos del expresidente Ricardo Martinelli, aprovecharán para tratar de restarle fuerza a su campaña política, pero a las personas que ven en él la posibilidad de llegar a la presidencia de la República, quizás no afecte o merme su voluntad de apoyarlo en una campaña.

Fraguela señaló que, habría que ver cuál sería la decisión del gobierno de Estados Unidos, si se mantendría igual o variaría frente a la figura de Ricardo Martinelli si llegara a ser electo presidente de la República a partir del 2024.

El presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, se pronunció al respecto y dijo que aunque esta designación de Martinelli para ingresar a EE.UU. no lo inhabilita para seguir siendo una aspirante a la presidencia de la República, si le da un impedimento “moral”.

Para Blandón. esta declaratoria que ha hecho el gobierno de Estados Unidos señalando como “Corrupto” a Ricardo Martinelli, es un claro mensaje, “se trata del principal socio comercial del país, aquí hay que ser un iluso para creer que una persona que está siendo investigada y señalada por los Estados Unidos como corrupto, va a ser capaz de poner plata en el bolsillo de todos los panameños y poder levantar la economía cuando es señalado por el principal socio del país”.

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, ante la prohibición de ingreso a EE.UU por su participación en actos de corrupción, señaló que seguirá ejerciendo en Panamá, Estados Unidos y cualquier otro país todos los recursos que le permitan hacer valer el respeto a sus derechos y garantías procesales.

Martinelli y su equipo legal, reiteran que no existe, en Panamá, ni en Estados Unidos de Norte América, evidencia de transacción de cualquier tipo, que lo vincule a cualquier acto ilícito en contra de los recursos del Estado.