La precandidata a la presidencia de la República de Panamá por la libre postulación se manifestó en contra de las acciones del actual gobierno en una conferencia de prensa tras alcanzar el mínimo de firmas requeridas (2%) y rebasar las 400 mil firmas.

"Estamos ante un gobierno indolente frente a los múltiples problemas nacionales y sociales. Uno que no ha resuelto la situación del empleo, no se gestionan nuevas plazas de empleo, pero que sin embargo insiste en no reconocer y respetar los acuerdos alcanzados de la Mesa de Diálogo de Penonomé. Se trata de una política que asfixia a la población panameña", pronunció la precandidata.

Y añadió: "Estamos hablando de un 10% de desempleo en este país, de un 60% de informalidad si consideramos tres sectores de la economía, pero frente a eso hay quienes hablan de eliminar subsidios y condenar al pueblo".

Además de manifestarse ante la coyuntura nacional, esta conferencia de prensa tuvo como objetivo de hacerle un llamado al Tribunal Electoral (TE) por las irregularidades e inconsistencias de los sistemas que se utilizan en la recolección de firmas.

"Esto afecta un proceso que debe cerrar en seis meses, para saber cuáles son las firmas legítimas y el número de posición en las que quedan las candidaturas. No hay transparencia y tampoco certeza de la información. Aquí se emiten cada día nuevas resoluciones frente a un proceso electoral que está a las puertas del 2024", enfatizó la precandidata.