Pedro Silva: 'San Miguelito es el escenario ideal para crear historias'

Pedro Silva, productor audiovisual y militante social Eduardo Dutary | La Estrella de Panamá

Buscar la identidad cinematográfica de San Miguelito es la misión del realizador audiovisual Pedro Silva, quien con un grupo de profesionales ha desarrollado por segundo año consecutivo la iniciativa 'Cine Distrito', que educa y descubre nuevos talentos en este distrito.

“Nuestro objetivo es establecer un espacio de formación cultural a través de la educación en producción cinematográfica y la búsqueda de identidad del distrito de San Miguelito para la promoción de la cultura urbana de Panamá”, señaló el también activista en favor de la cultura y militante social.

Silva aseguró este miércoles en “Portada” de La Estrella de Panamá que al igual que los demás barrios en la región metropolitana, San Miguelito encierra muchas historias que deben ser contadas, pero de la mano de sus protagonistas, “son nuestras realidades, tenemos derecho de contar nuestro realismo mágico, que existe en todos los barrios del país”.

Explicó que el cine más que un salvador de la sociedad, puede ser un mecanismo para denunciar las injusticias sociales que hay y que afectan los aspectos más elementales de la vida de la población.

“Es cierto que el cine ha surgido a través de las luchas y que ha sido de (...) liberación y transformación de las sociedades, pero no por eso podemos dejarle toda la responsabilidad, también hay que darle este tipo de iniciativas a los gobiernos de turno. Que lo conviertan en políticas de Estado y de esta manera abrirles paso a otras disciplinas, como la ciencia y el deporte, que pueden salvar a San Miguelito”, dijo.

El productor fue tajante en decir que no solo las autoridades tienen la responsabilidad de las altas cifras de violencia, también los medios de comunicación privados que no regulan sus contenidos. Para él es preocupante que los jóvenes y niños busquen imitar todo lo que ven en las pantallas, sin ningún tipo de herramientas para entender lo que ven. “Gracias a la libertad que manejan los canales de televisión encontramos series que no traen nada bueno, estamos hablando de un tipo de violencia de otras regiones que nuestros jóvenes quieren imitar. La gente mata por ver esas novelas de mafiosos que en algún tiempo estuvieron de moda”, recalcó.

Silva aprovechó el espacio para invitar a todos los interesados en hacer cine a sumarse al proyecto 'Cine Distrito', que este año recibió a personas hasta de 30 años; “recibimos a personas que tengan las ganas de aprender y dar a conocer sus ideas; hay mucho talento que queremos dar a conocer”.

Se trata del primer programa de educación cinematográfica para jóvenes en San Miguelito, dirigido por cineastas panameños y que busca dar herramientas a las nuevas generaciones para contar las historias de sus comunidades.