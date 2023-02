Gafi mantiene a Panamá en la lista gris

Desde 2019, Panamá se mantiene en la lista gris del Gafi. Shutterstock

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) actualizó este viernes el registro de los países que siguen en su lista de jurisdicciones “bajo supervisión forzada”.

Durante la última reunión del pleno, Gafi decidió mantener a Panamá dentro de su lista gris por su incumplimiento al plan de acción que expiró por completo en enero de 2021.

El organismo internacional mostró su preocupación por este retroceso e instó “encarecidamente” a Panamá completar rápidamente su plan de acción para junio de 2023, de lo contrario considerará llamar a sus miembros para aplicar debida diligencia mejorada en las relaciones comerciales y transacciones con el país.

Pese a todo esto, reconoció que “Panamá ha dado pasos importantes para mejorar su régimen antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, incluso demostrando su capacidad para investigar y enjuiciar el lavado de dinero que involucre delitos fiscales extranjeros”, desde junio de 2019 cuando asumió el compromiso político de alto nivel para trabajar con el Gafi y GafiLat para fortalecer la efectividad de su régimen.

Sin embargo, mencionó que el “país debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar sus deficiencias estratégicas, asegurando una verificación adecuada de información actualizada sobre beneficiarios finales por parte de las entidades obligadas y acceso oportuno por parte de las autoridades competentes”.

Otros resultados

Durante la última reunión del pleno del Gafi, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante un comunicado, informó que Panamá obtuvo un “alza” de calificación de su plan de acción con 13 acciones de las 15 que fueron establecidas por el organismo, en junio de 2019.

Respecto al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF), Gafi concluyó que, “a pesar de los desafíos técnicos que Panamá ha enfrentado para poblar el RUBF (Registro Único de Beneficiario Final) reconoce los esfuerzos que está haciendo para implementarlo rápidamente”.

De igual forma, dicho grupo recalcó que “Panamá demostró que está utilizando todos los mecanismos y facultades existentes para incrementar el registro, incluso antes de los plazos previstos”.

En cuanto a la obtención de información por parte de las autoridades competentes, Gafi recomendó continuar poblando el registro para así asegurar el acceso oportuno de dichas autoridades.

“Por tanto, el reto a cumplir por Panamá para culminar el plan de acción es incrementar la carga de información de personas jurídicas en el RUBF, así como garantizar que las autoridades competentes tengan acceso oportuno a la información de beneficiarios finales”, sostuvo el MEF.

La acción que comprendía las investigaciones de blanqueo de capitales que tienen delitos fiscales extranjeros como precedente, fue calificada en enero como “largamente cumplida”.

Al respecto, el MEF señaló que el grupo conjunto de las Américas ha indicado que “Panamá demostró que tiene la habilidad para investigar y perseguir el blanqueo de capitales que tiene delitos fiscales extranjeros como precedente, porque fortaleció sus capacidades legales e institucionales a través de una Fiscalía Especializada en investigaciones de Lavado de Dinero para delitos fiscales cometidos en el extranjero. Además, dio inicio a 10 investigaciones de posibles delitos fiscales extranjeros y ha obtenido dos condenas y decomisos por este tipo de delito”.

Visita 'in situ'

El MEF reiteró el compromiso que mantiene el país de seguir fortaleciendo su sistema y culminar con el plan de acción, a fin de solicitar la visita in situ, para que dichos avances puedan ser presentados por los representantes de cada institución, al igual que su plan estratégico y garantizando la sostenibilidad en el tiempo.

“Continuaremos trabajando enfocados en las dos acciones restantes con la finalidad de concluir nuestras acciones prontamente”, comentó Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión nacional contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de las proliferación de armas de destrucción masiva, en medio de los reconocimientos que hizo el Gafi de la capacidad que tiene el país para investigar y procesar el blanqueo de capitales teniendo la “evasión fiscal como delito precedente, lo que representa un importante progreso”.

En ese sentido, el MEF explicó que la Superintendencia de Sujetos no Financieros realizó en el año 2022 unas 3.064 supervisiones in situ, lo que representó el 100% de ejecución de su plan de supervisión anual y de las cuales 2.526 fueron dirigidas al sector de abogados / agentes residentes. De igual forma realizaron 152 supervisiones in situ, de las cuales 90 fueron al sector de abogados / agentes residentes.