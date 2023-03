CCIAP pide revolución educativa en el país

Hoy inicia el año escolar 2023 en todo el país. Archivo | La Estrella de Panamá

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) reiteró la necesidad de una revolución educativa en el país que permita a los ciudadanos aspirar a una mejor calidad de vida; ya que, la educación es uno de los grandes factores que permiten la movilidad social.

De acuerdo con la presidenta de este gremio empresarial Marcela Galindo De Obarrio, la CCIAP junto con aliados estratégicos, a través del observatorio de calidad de y vida Panamá, ¡cuéntame!, presentó una radiografía del estado de la educación nacional a través de datos oficiales cuantitativos; así como, encuestando a la comunidad educativa.

Precisó a que los resultados no son sorpresa, ya que Panamá tiene un rezago educativo importante, que como sociedad necesitamos atender con urgencia, de lo contrario estamos destinados a fracasar como país.

Aseguró que el inicio de un nuevo año escolar representa la oportunidad de abocarnos atender estas necesidades y apostar por la calidad educativa.

Sostuvo que Panamá, ¡cuéntame! revisó indicadores de acceso, insumos y resultados donde se destaca que en el nivel preescolar el 33% de niños y niñas no acceden al derecho a la educación; mientras que, en la educación media, 30% de los estudiantes no están matriculados en ningún centro educativo.

En términos de calidad educativa, 6 de cada 10 niños en tercer grado no logran el nivel mínimo de competencia en lectura y 7 de cada 10 niños fallan en matemáticas.

Mientras que en sexto grado es aún más grave: 8 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel mínimo de competencia en lectura; en ciencias 9 de cada 10 jóvenes también no hacen el mínimo requerido y en matemáticas casi el 100% no pasa esta prueba.

Por su parte, en el nivel de Premedia, 6 de cada 10 adolescentes no alcanzan el nivel mínimo de rendimiento en lectura; en ciencias y matemáticas la relación es aún mayor.

“En otras palabras, nuestros estudiantes no cuentan con las bases mínimas para su desarrollo estudiantil y profesional”, señaló.

En tanto, en infraestructura se necesita construir más centros educativos en áreas de mayor población, mejorar el acceso en las escuelas de agua potable y electricidad en las comarcas indígenas y en las provincias de Darién, Bocas del Toro, Colón y en regiones educativas de mayor población en la provincia de Panamá como en Panamá Este y mejorar el acceso a internet en las comarcas indígenas, Bocas del Toro, Darién, Colón, Coclé, Herrera, Panamá Oeste y Panamá.

Destacó que Panamá ¡cuéntame!, también, refleja la necesidad de implantar un sistema de requisitos de formación para docentes y directivos de acuerdo con las competencias, y crear un sistema nacional de capacitación y calificación de los docentes.